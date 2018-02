MWC 2018 | Nokia 1 | 4 | 7 Plus | 8 Pro | 9 e 10 tutti in un evento

Vernee presenterà due nuovi smartphone al MWC 2018 : Anche Vernee parteciperà al Mobile World Congress 2018, la più importante fiera dedicata alla telefonia mobile. Il produttore cinese presenterà quattro nuove linee di prodotto e due nuovi modelli, un rugged phone e il proprio flagship, con una scheda tecnica davvero niente male. L'articolo Vernee presenterà due nuovi smartphone al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 1 arriva al MWC 2018 - tutto ciò che c'è da sapere : Il 26 febbraio 2018 prenderà il via a Barcellona, in Spagna, la nuova edizione del Mobile World Congress. In quest'occasione, i principali produttori di smartphone presenteranno al mondo i loro nuovi dispositivi. In particolare, il marchio Nokia presenterà due prodotti, il Nokia 7 e il Nokia 1. Quest'ultimo, in particolare, è uno smartphone di fascia bassa che sarà contraddistinto da un prezzo inferiore agli 80 euro. Ma quali sono le sue ...

Nokia 4 potrebbe arrivare al MWC 2018 con a bordo uno Snapdragon 450 : Arrivano nuove indiscrezioni per Nokia 4. Sebbene le specifiche tecniche ancora scarseggino, il nuovo smartphone Android di fascia medio bassa potrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 450 secondo quanto emerso. Si parla inoltre di un possibile lancio al prossimo Mobile World Congress 2018 assieme a Nokia 1, Nokia 7 Plus e a Nokia 8 Scirocco. L'articolo Nokia 4 potrebbe arrivare al MWC 2018 con a bordo uno Snapdragon 450 è stato ...

MWC 2018 vicino all'esordio - cosa c'è da sapere? : Il Mobile World Congress, abbreviato semplicemente come MWC, è un evento annuale attesissimo da tutti gli appassionati di tecnologia e, soprattutto, di smartphone. La nuova edizione è alle porte: si aprirà infatti a Barcellona, in Spagna, il prossimo 26 febbraio per chiudersi l'1 marzo. Quattro giorni ricchissimi in cui verranno presentati molti nuovi dispositivi e top di gamma, tra questi il più atteso è il Galaxy S9. Vediamo il tutto un po' ...

Huawei al MWC 2018 potrebbe presentare una sua versione di Honor 8 Pro : Stando alle immagini pubblicate da evleaks, Huawei avrebbe preparato un nuovo device che presenta un design decisamente simile a quello di Honor 8 Pro L'articolo Huawei al MWC 2018 potrebbe presentare una sua versione di Honor 8 Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 : Alcatel presenterà Alcatel 5 - 3V e 1x : Alcatel conferma che all’evento di Barcellona durante il prossimo MWC 2018 presenterà 3 smartphone, 5, 3V e 1x. Ecco le foto ufficiali che mostrano i tre dispositivi Alcatel 5, 3V e 1x sono i tre smartphone che saranno presentati al MWC 2018 Alcatel ha anticipato tutti ed ha annunciato con tanto di foto che presenterà […]

MWC 2018 : In rete specifiche e prezzi dei Motorola Moto G6 - Plus e Play : MWC 2018: Quasi totalmente svelati i prossimi Motorola Moto G6, Plus e Play con specifiche tecniche complete e prezzi di vendita. Scopriamoli Motorola/Lenovo pronti a presentare al MWC 2018 di Barcellona gli smartphone G6, G6 Plus e G6 Play Il MWC 2018 di Barcellona vedremo davvero tanti dispositivi e sopratutto gli smartphone faranno da padrona […]

Motorola Moto G6 - Moto G6 Plus e Moto G6 Play dovrebbero essere presentati al MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018, in programma a fin4e mese a Barcellona, Motorola dovrebbe presentare tre nuovi smartphone: Moto G6, Moto G6 Play e Moto G6 Plus. Inoltre potrebbe essere presentato un nuovo Moto Mod, chiamato Stereo Speaker Mod. L'articolo Motorola Moto G6, Moto G6 Plus e Moto G6 Play dovrebbero essere presentati al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 ASUS : Ecco il Zenfone 5 Lite con 4 fotocamere e display 18 : 9 : Al MWC 2018 di Barcellona ASUS rinnoverà la gamma Zenfone ma in rete spunta tutto o quasi del prossimo Zenfone 5 Lite: 4 fotocamere e display 18:9 ASUS MWC18: Zenfone 5 Lite spunta in rete con foto e scheda tecnica Il 27 Febbraio alle ore 19.30, ASUS presenterà a Barcellona la nuova gamma di Zenfone […]

MWC 2018 Xiaomi : Ecco il Mi Mix 2s con scheda tecnica e disegni : Al MWC 2018 Xiaomi forse presenterà il Mi Mix 2s ed intanto in rete compare la scheda tecnica completa ed i disegni tecnici che confermano il desing estremo Nuovo bordeless estremo per Xiaomi con il Mi Mix 2s che forse verrà presentato a Barcellona Sui social Cinesi in questi giorni stanno trapelando diverse informazioni di […]

MWC 2018 Archos : Core 55S - 57S - 60S tre dispositivi Borderless 18 : 9 : Archos al MWC18 di Barcellona presenterà ben tre smartphone Android: Core 55S, 57S, 60S sono i nomi dei tre dispositivi con display Borderless e 18:9 Archos all’MWC 2018 porterà ben 3 smartphone 18:9 economici da 90 a 130 euro Archos, azienda Francese che produce smartphone, di recente è salita alla ribalta per diversi smartphone interessanti […]

La star del calcio Harry Kane potrebbe lanciare Leagoo S9/S9 Pro al MWC 2018 : La star del calcio Harry Kane, attaccante del Tottenham Hotspur e della nazionale inglese, potrebbe essere protagonista del lancio dei nuovi Leagoo S9/S9 Pro in occasione del MWC 2018. I primi smartphone Android dotati di notch verranno presentati il prossimo 26 febbraio alle 11. Leagoo terrà anche un giveaway con premi in collaborazione col Tottenham Hotspur. L'articolo La star del calcio Harry Kane potrebbe lanciare Leagoo S9/S9 Pro al MWC ...