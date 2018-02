Morbillo | l' allarme dell' OMS sull' Europa

Vaccini - Italia ultima in Europa : allarme Morbillo : Italia fanalino di coda della zona euro per vaccinazioni. Il Belpaese è all’ultimo posto per quelle obbligatorie, ma a preoccupare è l’allarme morbillo con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (843). Secondo i dati Ocse consultati dall’Adnkronos il tasso di vaccinazione dei bambini Italiani contro difterite-tetano-pertosse nel 2015 si ...

Vaccini - Italia ultima in Europa : allarme Morbillo : Roma, 18 dic. (AdnKronos) – Italia fanalino di coda della zona euro per vaccinazioni. Il Belpaese è all’ultimo posto per quelle obbligatorie, ma a preoccupare è l’allarme morbillo con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (843).Secondo i dati Ocse consultati dall’Adnkronos il tasso di vaccinazione dei bambini Italiani contro ...

