Montagna di rifiuti crolla sulle case | almeno 17 morti

Forti piogge in Mozambico : crolla Montagna di rifiuti - 17 morti : Le Forti piogge che stanno imperversando in Mozambico hanno provocato il crollo di un gigantesco cumulo di rifiuti a Maputo: almeno 17 persone sono morte, secondo quanto riportano i media locali. La massa di rifiuti ha travolto cinque case, ed i soccorritori temono che sotto i detriti possano esserci altri corpi senza vita. Numerose famiglie sono fuggite per la paura di un nuovo crollo. L'articolo Forti piogge in Mozambico: crolla montagna di ...

Sotto le Cinque stelle una Montagna di rifiuti : Dovevano ripulire l'Italia e il pianeta, stanno affogando Roma nei rifiuti, dopo averla umiliata in ogni modo possibile tra topi, buche nelle strade, degrado e per ultimo Spelacchio, l'albero di Natale diventato star suo malgrado. Per i grillini l'ennesima emergenza rifiuti è più di un problema: è la metafora della loro utopia. Sono contro i forni inceneritori (al punto da rompere con Pizzarotti, loro primo storico sindaco, che, ...