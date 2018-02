Mons Francesco Savino | ' La scadenza elettorale non ci può vedere indifferenti'

catanzaro.weboggi

: Il 28 febbraio alle h18,30 in Vaticano presentazione del libro 'Tutti gli uomini di Francesco' di @FabioMRagona. In… - MgCangelli : Il 28 febbraio alle h18,30 in Vaticano presentazione del libro 'Tutti gli uomini di Francesco' di @FabioMRagona. In… - AlessandroGFuso : Il 28 febbraio alle h18,30 in Vaticano presentazione del libro 'Tutti gli uomini di Francesco' di @FabioMRagona. In… - SanPaoloEditore : Il 28 febbraio alle h18,30 in Vaticano presentazione del libro 'Tutti gli uomini di Francesco' di @FabioMRagona. In… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) 203, in cui il Papa dice che dignità della persona e bene comune sono 'strutture' portanti della politica economica e non possono, né devono essere risolte in proclami o dichiarazioni di facciata, ...