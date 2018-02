Milano | Casaleggio al comizio con Di Maio e Buffagni | “Puntare su indecisi | chi faceva le

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Davideè intervenuto domenica 18 febbraio aldi presentazione dei candidati M5s a Bresso () e ha invitato gli attivisti a puntare suglinegli ultimi giorni di campagna elettorale. “Penso che oggi siamo in grado di cambiare le cose – ha esordito – oggi vuol dire i prossimi 14 giorni”, due settimane al voto in cui occorre parlare soprattutto agli, quelle “persone che non sono convinte, che pensano di fare la croce su un simbolo che conoscevano 20 o 50 anni fa semplicemente perché pensavano che fare le costine alle feste dell’Unità o partecipare a eventi che ricordano la loro infanzia sia la stessa cosa, invece è tutto molto diverso e dobbiamo spiegare questa cosa qui. Luigi oggi vi ha fornito degli argomenti di cui discutere, utili per spiegare perché è così importante” votare il M5S “per cambiare i ...