Milano | aprono domani iscrizioni nidi e scuole infanzia | 12mila i posti

meteoweb.eu

: @TwittGiorgio I francesi ormai hanno perso una parte della loro terra e se gli italiani non aprono gli occhi sarann… - phildancefc : @TwittGiorgio I francesi ormai hanno perso una parte della loro terra e se gli italiani non aprono gli occhi sarann… - di_architettura : Milano: 64 studi di architettura si aprono al pubblico. Il lancio di ?Il tuo architetto, istruzioni per...… - di_architettura : Milano: 64 studi di architettura si aprono al pubblico. Il lancio di ?Il tuo architetto, istruzioni per...… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018), 19 feb. (AdnKronos) – Aprirannoleper i, le sezioni primavera e ledell’di, dove sono oltredisponibili per i nuovi iscritti. Sono 5.184 ineid’, suddivisi tra piccoli (nati tra l’1 settembre 2017 e il 31 maggio 2018) e medio-grandi (nati dall’1 gennaio 2016 al 31 agosto 2017): di questi 4.069sono nelle 105 strutture a gestione diretta e nelle 34 in appalto e 1.115 nei 127privati accreditati. Sono, poi, 392 irimasti liberi nelle 38 sezioni Primavera e 6.532 idisponibili per i nuovi iscritti nelle 172elementari del Comune di.Leresteranno aperte fino al 16 marzo e l’ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo diritto di priorità nelle graduatorie. Per visitare le strutture ...