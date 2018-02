Milano : aprono domani iscrizioni nidi e scuole infanzia - 12mila i posti : Milano , 19 feb. (AdnKronos) – Apriranno domani le iscrizioni per i nidi , le sezioni primavera e le scuole dell’ infanzia di Milano , dove sono oltre 12mila i posti disponibili per i nuovi iscritti. Sono 5.184 i posti nei nidi d’ infanzia , suddivisi tra piccoli (nati tra l’1 settembre 2017 e il 31 maggio 2018) e medio-grandi (nati dall’1 gennaio 2016 al 31 agosto 2017): di questi 4.069 posti sono nelle 105 strutture a ...

Milano - senzatetto al gelo : aprono i mezzanini del metrò : Il "piano freddo" si fa in tre. L'assessorato al Welfare organizza spazi per i senzatetto molto anziani, altri per coloro che non si separano dal partner a quattrozampe, e apre i mezzanini del metrò. ...