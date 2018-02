Milan | le pagelle di Bonucci

Milan Sampdoria 1-0 - le pagelle dei rossoneri : Un gol di Bonaventura abbatte la Sampdoria. I rossoneri agguantano una meritata vittoria , il decimo risultato utile a fila, e agganciano i blucerchiati al sesto posto. San Siro applaude una squadra ...

Pagelle/ Milan-Sampdoria (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Milan-Sampdoria 1-0 : pagelle e tabellino : Milan-Sampdoria, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Milan-Sampdoria 1-0 : Calhanoglu e Bonaventura sugli scudi - serata nera per Murru : Pagelle Milan-Sampdoria – Squillo Champions per il Milan. I rossoneri vincono la quinta partita nelle ultime sei disputate in campionato e agganciano prpprio la Sampdoria al 6° posto. Tre punti importantissimi per i rossoneri in una sorta di scontro diretto per l’Europa. Sono 41 ora i punti raccolti dall squadra di Gattuso che ora possono sognare addirittura un piazzamento Champions, visto il momento nero di Inter e Lazio, ...

PAGELLE / Milan-Sampdoria : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:43:00 GMT)

PAGELLE / Ludogorets Milan (0-3) : i voti della partita. Il solito Cutrone show (Europa League sedicesimi) : PAGELLE Ludogorets Milan (0-3): i voti della partita valida per i sedicesimi di andata in Europa League. I rossoneri dominano a Razgrad e archiviano la qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:24:00 GMT)

Ludogorets-Milan - le pagelle dei rossoneri : Cutrone non smette di segnare. Abate è un disastro : G. DONNARUMMA 5.5 Troppe uscite a vuoto e non è la prima volta che succede. Nella ripresa viene salvato dalla traversa. Abate 5 Vura non gli fa capire niente. Nel secondo tempo che brividi quando ...

PAGELLE / Ludogorets Milan (0-3) : i voti della partita (Europa League sedicesimi) : PAGELLE Ludogorets Milan (0-3): i voti della partita valida per i sedicesimi di andata in Europa League. I rossoneri dominano a Razgrad e archiviano la qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:29:00 GMT)

Ludogorets-Milan 0-3 : pagelle e tabellino : Ludogorets-Milan, andata sedicesimi di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Ludogorets-Milan 0-3 : segna sempre Cutrone : Pagelle Ludogorets-Milan – Gattuso e il suo Milan volano anche in Europa. Importante vittoria dei rossoneri sul campo del Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il tecnico ha deciso di non fare turnover per provare a chiudere la pratica già in Bulgaria e il campo gli ha dato ragione. Cutrone ha confermato di essere sempre più un fattore in questo Milan sbloccando il match con un colpo di testa ‘alla ...

Pagelle Ludogorets-Milan 0-3 - Europa League 2018 : Cutrone e Romagnoli migliori in campo - Kessiè e Bonucci non deludono - soffrono Calabria e Biglia : Il Milan passa, più facilmente del previsto, sul campo del Ludogorets e mette in cassaforte il passaggio del turno con un bel 3-0. Gli ottavi di finale sono ormai ad un passo grazie ai gol di Patrick Cutrone in chiusura di primo tempo, al rigore di Ricardo Rodriguez (procurato proprio da Cutrone) ad inizio ripresa, prima della terza rete di Fabio Borini nei minuti di recupero. I rossoneri soffrono solamente in avvio la spinta dei padroni di casa ...

Ludogorets-Milan 0-2 : pagelle e tabellino : Ludogorets-Milan, andata sedicesimi di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan 0-2 - Europa League 2018 : Cutrone gol e rigore procurato che trasforma Rodriguez - Romagnoli super in difesa : Primo tempo dai due volte per il Milan. Inizio in sofferenza con il Ludogorets che provava, soprattutto sulle fasce, a fare male ai rossoneri. Con il passare del tempo la spinta dei bulgari è scemata e la squadra di Gattuso ha preso in mano il pallino del match. Dopo alcune occasioni sciupate arriva la solita zampata di Cutrone che, di testa, segna l’1-0 proprio all’ultimo respiro! CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Di seguito le Pagelle ...

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan 0-1 - Europa League 2018 : a Cutrone basta un pallone per sbloccare il match - Romagnoli super in difesa : Primo tempo dai due volte per il Milan. Inizio in sofferenza con il Ludogorets che provava, soprattutto sulle fasce, a fare male ai rossoneri. Con il passare del tempo la spinta dei bulgari è scemata e la squadra di Gattuso ha preso in mano il pallino del match. Dopo alcune occasioni sciupate arriva la solita zampata di Cutrone che, di testa, segna l’1-0 proprio all’ultimo respiro! CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Di seguito le Pagelle ...