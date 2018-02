Milan | Bonaventura ' punta' la Champions

Milan-Sampdoria 1-0 : con un gol di Bonaventura i rossoneri agganciano in classifica i liguri : 1 Notizie sul tema Dove vedere Milan-Sampdoria streaming live gratis e diretta TV, oggi 18 febbraio Risultati Serie A 25esima giornata: il Napoli ritorna in testa. Vittorie per Bologna e Benevento ...

Serie A - 25^ giornata : Milan-Sampdoria 1-0 - decide Bonaventura. I rossoneri salgono al sesto posto : Il Milan non si ferma davvero più. I rossoneri hanno sconfitto la Sampdoria per 1-0 nel posticipo della 25^ giornata della Serie A e agganciano proprio i blucerchiati al sesto posto in classifica. I ragazzi di Gattuso mandano in visibilio il pubblico di San Siro. A decidere l’incontro è stato Jack Bonaventura al 14′: cross di Calabria, l’attaccante si fionda e insacca. In avvio il Milan aveva beneficiato di un rigore a causa ...

Pagelle Milan-Sampdoria 1-0 : Calhanoglu e Bonaventura sugli scudi - serata nera per Murru : Pagelle Milan-Sampdoria – Squillo Champions per il Milan. I rossoneri vincono la quinta partita nelle ultime sei disputate in campionato e agganciano prpprio la Sampdoria al 6° posto. Tre punti importantissimi per i rossoneri in una sorta di scontro diretto per l’Europa. Sono 41 ora i punti raccolti dall squadra di Gattuso che ora possono sognare addirittura un piazzamento Champions, visto il momento nero di Inter e Lazio, ...

Milan - i calciatori vogliono la conferma di Gattuso : sentite le parole di Bonaventura : Il Milan vince, convince a tratti, ma la cosa più importante è che la squadra di Gattuso sembra essere definitivamente ritrovata e sorridente. Un’emblematica dichiarazione del momento Milanista l’ha fatta nel post gara Bonaventura, il quale vuol proseguire il percorso intrapreso con Gattuso: “Ci auguriamo che non sia solo un traghettatore, il mister ha creato qualcosa di bello”, le sue parole a Sky sport sono davvero ...

Milan - Bonaventura e Calhanoglu in coro : ' Vogliamo la finale' : 'Vogliamo la finale', dice Giacomo Bonaventura, che in campo ha un ottimo feeling con Calhanoglu: 'Aver trovato Gattuso è stata la mia fortuna', le parole del turco. Bonaventura Classifica. 'Siamo in ...

Milan - Bonaventura : "Lazio - che squadra". Calha : "Gattuso mi dà fiducia" : "La Lazio è una grande squadra, un test importante per noi". Così Giacomo Bonaventura - in un'inusuale conferenza insieme al compagno Calhanoglu - presenta la sfida con la Lazio, valida per la ...

Milan - da André Silva e Bonaventura al nuovo bomber - e un ex punta la panchina Video : In casa #Milan si guarda al futuro [Video]. Sia dal punto di vista societario che sul fronte #Calciomercato, il lavoro dei dirigenti rossoneri è proiettato alla prossima stagione. Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del 'Diavolo' sta tessendo la tela per il mercato estivo mentre Marco Fassone sta puntando a sistemare le questioni societarie legate al debito intrapreso con il fondo americano Elliott. André Silva o il nuovo bomber? Il ...

Milan-Lazio 2-1 : Cutrone-Bonaventura - importante vittoria rossonera : Serie A, Milan-Lazio: cronaca live primo tempo 1 E' cominciato il match al Giuseppe Meazza! 3 Tiro dalla distanza di Suso, palla fuori alla destra di Strakosha. 6 Il Milan cerca di fare la partita, ...

Milan-Lazio 2-1 : Cutrone e Bonaventura fanno festa - i rossoneri risalgono la china! : Il Milan ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel primo posticipo della 22^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Un successo importante per i rossoneri che mandano in visibilio San Siro e sembrano guarire sotto la cura Gattuso: ora hanno agganciato la Sampdoria al sesto posto in classifica ma i blucerchiati giocheranno questa sera contro la Roma. La Lazio ha invece perso dopo otto partite ma rimane comunque in terza posizione visto il pareggio ...