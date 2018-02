Mila e Shiro sono tornati in tv

Mila e Shiro Due cuori nella pallavolo/ La serie cult degli anni '80 torna su Italia1 per la gioia dei fan : Mila e Shiro Due cuori nella pallavolo torna nella mattina di Italia 1 con gli episodi storici della serie cult degli anni '80 con protagonista l'eroina della sigla di Cristina D'Avena(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:00:00 GMT)

ELISA ISOARDI DEDICA “Mila E SHIRO” A SALVINI/ Video - madrina di Casa Sanremo prossima first lady? “Votatelo!” : ELISA ISOARDI canta e DEDICA "Mila e Shiro" a SALVINI: Video, la madrina di Casa Sanremo sarà la prossima first lady? "Sto così bene in Rai.. però votate il mio Shiro!" (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:14:00 GMT)