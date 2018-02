Migranti | Ismu | 130mila richieste di asilo nel 2017 | respinte il 52%

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Milano, 19 feb. (AdnKronos) – Lo scorso anno sono stateledipresentate in Italia, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2016 le domande di protezione internazionale sono aumentate del 5,4%, ma sono state più che raddoppiate rispetto a quattro anni fa. Aumenta inoltre la proporzione di donne fra i richiedenti: nelsono state 21mila, il 16,2% del totale, contro il 7,5% del 2014, secondo un’elaborazione della Fondazionesu dati del Ministero dell’Interno. Lo scorso anno le domande sono state presentate soprattutto da nigeriani, bangladesi, pakistani, gambiani e ivoriani. Per ioriginari del Bangladesh in particolare si è registrato il più significativo aumento, con leche sono quasi raddoppiate.Ma più della metà dei richiedenti, il 52,4%, non ha ottenuto alcuna protezione. Lo scorso anno sono state ...