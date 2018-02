Microsoft uccide definitivamente Windows Phone 8 e Windows Phone 7

surface-phone

(Di lunedì 19 febbraio 2018)ha annunciato che chiuderà il servizio di notifica push su7 e8 a partire dal 20 febbraio di quest’anno. Motivo? La fine del supporto! Disattivando le notifiche push, tutti gli smartche eseguono7 e8.0 non riceveranno più notifiche, le live tile non verranno più aggiornate e la funzione “trova il mio telefono” smetterà di funzionare. Insomma, stiamo parlando di limitazioni importantissime e, se avete ancora dei dispositivi con una versione dell’OS mobile dicosì vecchia, vi conviene sicuramente passare ad altro se non vorrete ritrovarvi tra le mani un prodotto paragonabile a un semplice Nokia 3310 a livello di funzionalità. On February 20, 2018, Mobile Push Notification services will be turned off for7.5 and8.0. Once this happens: Yourwill no ...