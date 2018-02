Martin Scorsese sarà tra gli autori e produttori di 'The Caesars' una serie Netflix sull'Impero romano : Basti pensare al mondo anglosassone per farsi un'idea del fenomeno: nel giro di dieci anni sono state lanciate The Tudors sulla figura di Re Enrico VIII, The White Queen sulla guerra delle due rose , ...

The Caesars - la passione per l’Antica Roma di Martin Scorsese diventa una serie tv : Nuova serie tv in cantiere per Martin Scorsese: il regista ha annunciato le riprese di The Caesars, una serie dedicato all’Antica Roma Un nuovo progetto per Martin Scorsese. Il regista americano dopo aver conquistato i botteghini con “Boardwalk Empire – L’Imprero del crimine” e “Vinyl” ha annunciato il suo prossimo impegno: una serie televisiva tutta dedicata all’antica Roma. Ecco in anteprima ...

Martin Scorsese torna a lavorare per la tv - in Italia girerà 'The Caesars' : Lo sceneggiatore è anche entrato nello specifico della trama, aggiungendo: "Nei film di solito è un uomo di mezza età, in lotta con le complessità della politica. È un personaggio incredibilmente ...

Martin Scorsese in Italia per raccontare la giovinezza di Giulio Cesare - TV/Radio - Spettacoli : Martin Scorsese arriverà in Italia per raccontare, in una serie tv, l'antica Roma. Il regista lavorerà infatti con Michael Hirst, sceneggiatore inglese che ha firmato la saga epica Vikings , 89 ...

Condannato Vincent Asaro - il boss che ha ispirato Martin Scorsese Video : Vincent #Asaro è stato Condannato all'eta' di 82 anni. Il boss della famiglia Bonanno è stato sanzionato e deve scontare una pena di reclusione di 8 anni. Il movente che lo vede per l'ennesima volta seduto tra gli imputati, è un'episodio di 'road rage' cioè rabbia stradale. Cinque anni prima qualcuno ha tagliato la strada ad Asaro scatenando una reazione smoderata: anziché arrabbiarsi e basta, Il boss ha pensato di pedinare furioso il colpevole, ...

Gangs of New York/ Su Rai 3 in onda il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio (oggi - 30 dicembre 2017) : Gangs of New York, in onda su Rai Tre il film con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Liam Neeson. La pellicola è stata diretta da Martin Scorsese. (oggi, 30 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:41:00 GMT)

Hugo Cabret/ Oggi in tv su Raitre : info streaming del film di Martin Scorsese (26 dicembre) : Hugo Cabret è il film in onda su Raitre, Oggi 26 dicembre 2017. Nel cast Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Jude Law e Christopher Lee. Nel dettaglio la trama.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:46:00 GMT)

Hugo Cabret - film stasera in tv su Rai 3 di Martin Scorsese : trama e curiosità : Hugo Cabret è il film in onda stasera 26 dicembre 2017 su Rai 3 in prima serata. La pellicola è diretta da Scorsese ed interpretata da Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law, Christopher Lee, Helen McCrory. La trama è ambientata nella Parigi del 1931. L’orfano Hugo vive in una stazione, custodendo un automa che nasconde una storia magica… Di seguito ecco scheda, trama, ...