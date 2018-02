Mariano Catanzaro contestato per la reazione avuta con Ida a U&D

Uomini e Donne Puntata di Oggi 20 febbraio 2018 : Mariano Catanzaro - mago per le troniste! : Mariano Catanzaro a Uomini e Donne Classico, regala ai suoi fedeli telespettatori un teatrino divertente. Si veste da mago e legge il futuro a Sara e Nilufar! Uomini e Donne: Mariano Catanzaro diventa mago per un giorno! La seconda parte di Uomini e Donne Classico parte con la visione di un’esterna bizzarra. Mariano Catanzaro fa recapitare alle due troniste un invito. Il tronista partenopeo è vestito da mago ed è ...

IDA/ Uomini e donne - Mariano Catanzaro furioso : "Sei uscita con Nicolò? Stai con lui - con me finisce qui" : Ida tra Nicolò e Mariano? Tanto è bastato per far adirare il napoletano che non mana giù il fatto di dividere la sua corteggiatrice con un altro, come andrà a finire a Uomini e donne?(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Ida/ Uomini e donne - Mariano Catanzaro perde le staffe a causa sua! Perché? : Ida tra Nicolò e Mariano? Tanto è bastato per far adirare il napoletano che non mana giù il fatto di dividere la sua corteggiatrice con un altro, come andrà a finire a Uomini e donne?(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:09:00 GMT)

“L’ho fatto”. Uomini e Donne - colpo di scena : la corteggiatrice conferma. Prima la segnalazione pesantissima - proprio fuori dagli studi - poi tutta la verità di fronte a Mariano Catanzaro. Che reagisce così : Uomini e Donne, ancora Trono classico. La puntata precedente ha visto protagonista Lorenzo Riccardi, il corteggiatore di Nilufar e Sara che, finalmente, a un mese dal suo arrivo nel dating show di Maria De Filippi, ha deciso di dichiararsi. Sì ha fatto un nome: corteggerà Nilufar. Sara, l’altra tronista, non l’ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci scommettiamo, degli spettatori da casa), la ex fidanzata ...

UOMINI E DONNE/ La rivelazione di Mariano Catanzaro a Maria De Filippi (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: Mariano Catanzaro si lascia andare ad una rivelazione inaspettata che spiazza Maria De Filippi: la reazione di Queen Mary.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro : sarà Federica la sua scelta? Tutti gli indizi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Angela Caloisi e Paolo Crivellin, dopo la scelta arriva la convivenza? Le dichiarazioni della nuova coppia.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:43:00 GMT)

Trono Classico U&D : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro Video : Gran parte dei telespettatori del dating show Uomini e Donne [Video] sono soddisfatti del Trono di #Mariano Catanzaro. Nonostante siano passate solo due settimane dall'inizio della sua nuova avventura televisiva, i fan del programma Mediaset hanno espresso le proprie preferenze sulle corteggiatrici arrivate in studio per l'esuberante partenopeo. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio sono state trasmesse le sue prime 3 esterne e il ...

Trono Classico U&D : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro : Gran parte dei telespettatori del dating show "Uomini e Donne" sono soddisfatti del Trono di Mariano Catanzaro. Nonostante siano passate solo due settimane dall'inizio della sua nuova avventura televisiva, i fan del programma Mediaset hanno espresso le proprie preferenze sulle corteggiatrici arrivate in studio per l'esuberante partenopeo. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio sono state trasmesse le sue prime 3 esterne e il pubblico ...

Trono Classico Uomini e Donne : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro : Uomini e Donne Trono Classico, Mariano Catanzaro: la scelta sarà Federica? I fan sono certi Il pubblico di Uomini e Donne sta adorando il Trono di Mariano. Nonostante sia appena iniziato, i fan della trasmissione hanno già espresso la loro preferenza sulle corteggiatrici. Catanzaro ha fatto le sue prime tre esterne. Tra tutte, la ragazza […] L'articolo Trono Classico Uomini e Donne: c’è già la scelta di Mariano Catanzaro proviene da ...

FEDERICA FIANCHINO/ Uomini e Donne - chi è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro : il tronista colpito da lei : FEDERICA FIANCHINO, chi è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro e amica dell'atro tronista di Uomini e Donne, Nicolò Brigante. Sarà lei a conquistare il napoletano?(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Valentina Dallari/ Uomini e donne - Mariano Catanzaro e il in bocca al lupo speciale : Valentina Dallari protagonista a Uomini e donne con un tributo e un saluto speciale che Mariano Catanzaro e la redazione le hanno voluto fare proprio a fine puntata(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:31:00 GMT)

Cristina Roncalli vs Mariano Catanzaro - Uomini e Donne/ "Forse mi ha usata per arrivare al trono" : Cristina Roncalli, ex fidanzata di Mariano Catanzaro, ha accusato il tronista di Uomini e Donne di averla usata per arrivare sul trono del programma di Maria De Filippi. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:28:00 GMT)

Mariano Catanzaro - UOMINI E DONNE/ Video - test d'ingresso per le corteggiatrici : “Maria fai entrare il letto!” : MARIANO CATANZARO, nuovo tronista di UOMINI e DONNE, ha sottoposto le corteggiatrici ad una specie di test d'ingresso composto da prove molto particolari...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:55:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - duro attacco per Mariano Catanzaro e le sue corteggiatrici! (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Mariano Catanzaro riporta la parte giovane del programma agli antichi splendori, ecco le nuove discussioni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:10:00 GMT)