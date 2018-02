Marco Demarco | storico direttore del Corriere del Mezzogiorno | Quella di Vincenzo

huffingtonpost

(Di lunedì 19 febbraio 2018) "Il sistema De Luca è peggiore di quello di Bassolino".Dedeldele profondo conoscitore delle dinamiche del Sud Italia, non ha dubbi. "Il potere di De Luca è sempre stato tollerato perché l'efficienza prevaleva nel giudizio sul verticismo e sul cesarismo. Ma senza risultati non regge più".Dunque questo "sistema-De Luca" ha travalicato Salerno? Quanto è radicato? Le foto con i figli ai lati sono l'emblema di questo sistema. Basterebbe questo, senza considerare che uno è imputato per bancarotta fraudolenta, l'altro è indagato per corruzione. Raramente un sistema di potere ha una foto, un'immagine in cui riconoscersi. Questo è talmente evidente e sfacciato che ha addirittura un'icona. Di tutte le famiglie che nel meridione hanno perpetrato il potere, nessuna ha avuto tre componenti ...