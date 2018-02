Mafia | parte civile Rostagno | assoluzione Mazzara? Siamo stupiti

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – “Rimango stupito per l’di Vito, aspettiamo il deposito delle motivazioni della sentenza d’appello. Noi confidavamo nella conferma, leggeremo con attenzione le motivazioni per comprendere le ragioni di questa riforma”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Carmelo Miceli, legale dial processo per l’omicidio di Mauro, il giornalista e sociologo ucciso a Trapani 30 anni fa da Cosa nostra. I giudici d’appello hanno confermato l’ergastolo per il boss Vincenzo Virga mentre hanno assolto il presunto killer Vito, che in primo grado era stato condannato all’ergastolo. “Intanto, c’è adesso un doppio giudizio di conformità sulla matrice mafiosa dell’omicidio – dice ancora Miceli che rappresenta Chicca Roveri, la compagna di ...