Mafia | omicidio Rostagno | confermato ergastolo per Virga e assolto Mazzara

Mafia : Omicidio Mauro Rostagno - giudici appello in camera di consiglio : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – E’ prevista per questo pomeriggio la sentenza d’appello del processo di secondo grado per l’Omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988. In primo grado, i due imputati, il boss Vincenzo Virga, ritenuto il mandante del delitto, e il mafioso Vito Mazzara, il killer di fiducia della cosca, sono stati condannati ...

Mafia - l’omicidio Agostino e l’arsenale delle stragi : la procura generale ordina una nuova perizia sul revolver : Era una vera santabarbara, quella scoperta nel febbraio 1996 in contrada Giambascio, a San Giuseppe Jato, nel palermitano. Qui, nel vano interrato di una casa di campagna del boss poi pentito Giovanni Brusca, furono trovati armi, munizioni, esplosivi, congegni elettrici, fucili mitragliatori, lancia granate e lancia missili di fabbricazione sovietica, mine anticarro e apparecchi radio. E poi c’era un revolver Smith & Wesson 357 magnum, ...

La procura stoppa le voci : nessun rito vudù o Mafia dietro l'omicidio di Pamela : A precisarlo è il procuratore di Macerata. Indagini serrate su celle telefoniche e rilievi dei Ris. Intanto respinge le accuse Innocent Osenghale uno dei tre nigeriani fermati per il delitto e lo ...

Pamela Mastropietro - Meluzzi : 'C'è la Mafia nigeriana dietro il suo omicidio' : Secondo il noto psichiatra e opinionista televisivo Alessandro Meluzzi, il brutale omicidio della 18enne Pamela Mastropietro potrebbe nascondere inquietanti scenari. Più specificatamente, come sostenuto dallo stesso Meluzzi in una intervista con il politico di 'Fratelli D'Italia' Guido Crosetto ripresa da un articolo del sito web 'L'Indiscreto', dietro l'omicidio della giovane ragazza ci potrebbe essere stata la mano della potente e pericolosa ...

Macerata - l'ombra della Mafia nigeriana dietro l'omicidio di Pamela Mastropietro : La mafia nigeriana è un'organizzazione di stampo criminale che dagli anni ottanta è presente nel paese africano e, soprattutto a seguito dell'attuale immigrazione di massa, risulta attiva da diverso tempo anche in Italia. Secondo quanto riportano diverse inchieste giornalistiche, tale mafia si occupa di diversi settori illegali, come il traffico di esseri umani, di droga o il racket della prostituzione di strada. Recentemente la stessa mafia ...

‘Ndrangheta - “condannati per Mafia ma ancora stipendiati dall’Asp”. Tra loro anche il mandante dell’omicidio Fortugno : Condannati per reati gravissimi, anche di mafia, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, eppure ancora stipendiati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Ricevono regolarmente il bonifico alla fine del mese, in alcuni casi da anni, anche se avrebbero dovuto essere licenziati. Tra i nomi che figurano nell’elenco, anche se per un periodo di un solo anno, c’è anche quello di Alessandro Marcianò, il caposala ...

Mafia - Grasso : 'Pista nera omicidio Mattarella? Indagare sempre' : 'Lascio le valutazione ai magistrati. Le indagini non finiscono mai, non devono finire mai, perché la verità va cercata sempre, in ogni momento: non ci dobbiamo mai arrendere. Vedremo se ci saranno ...

L'inchiesta L'omicidio Mattarella - il terrorista nero in terra di Mafia e le prove dimenticate : La Dda di Palermo ha avviato nuovi accertamenti sulL'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della Regione siciliana e fratello del Capo dello Stato Sergio, assassinato nel giorno dell'...

Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - famiglia mai sollecitato riapertura : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Fonti vicine alla famiglia Mattarella, come apprende l'Adnkronos, fanno rilevare che non c'è stato "nessun contatto, diretto o indiretto", con la Procura di Palermo per "sollecitare la riapertura dell'inchiesta" sull'omicidio del Presidente della Regione siciliana, Pier

Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Il 'giallo' della targa rubata dai neofascisti per l'omicidio di Piersanti Mattarella, e che potrebbe portare alla riapertura dell'inchiesta sull'uccisione dell'ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo, era stato scovato dal giornalista G

Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso (2) : (AdnKronos) - "In particolare - scriveva nel suo libro Giovanni Grasso - viene segnalata una coincidenza piuttosto singolare. In un covo di Terza posizione, in via Monte Asolone, vengono rinvenuti nel 1982 due spezzoni di targhe. Il primo è costituito solo da due lettere: PA, la sigla di Palermo. L'