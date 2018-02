aldiladelcinema

: MADEMOISELLE di Park Chan-Wook arriva a maggio al cinema - Aldiladelcinema : MADEMOISELLE di Park Chan-Wook arriva a maggio al cinema - LiciaGargiulo : MADEMOISELLE di Park Chan-Wook arriva a maggio al cinema - Qui_cinema : RT @empire_italia: #Mademoiselle – l’ultimo film di #ParkChanWook nelle sale a maggio. -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Acquisito da Altre Storie Srl, Film 9 Srl del Gruppo Ferrero e Bell Production SpA,, il thriller erotico di, arriverà nelle sale italiane acon Altre Storie, dopo aver vinto il premio Bafta 2018 come miglior film non in lingua inglese. Assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, i Bafta sono considerati ‘i premi Oscar’ delbritannico. Trasposizione del romanzo inglese Ladra della gallese Sarah Waters,, ambientato in Corea nel 1930, racconta un’elaborata truffa sentimentale e una storia d’amore estrema, con momenti erotici e colpi di scena che hanno entusiasmato il pubblico grazie allo stile inimitabile del suo regista, celebre per “la trilogia della vendetta” (Mr. Vendetta, Oldboy e Lady Vendetta) e per il suo primo film a Hollywood, Stoker, in cui hanno recitato due star internazionali come Nicole Kidman e Mia ...