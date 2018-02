M5s | Renzi | il Pd non prende lezioni da loro sull' onestà

Napoli - su De Luca Renzi fa il verso al M5s : “Noi partito dell’onestà”. E sui rimborsi : “Abbiamo restituito più di loro” : “Noi possiamo guardare in faccia tutti. Non abbiamo taroccato i rimborsi spese, né photoshoppato i bonifici, né truffato. Non accettiamo che vengano a farci la morale su come siamo disonesti noi e siano onesti loro”. Matteo Renzi, a Bologna per un pranzo elettorale nella Casa del popolo Corazza (dove ha portato anche Casini, guarda il video) attacca il Movimento 5 stelle su ‘rimborsopoli‘. “”In questa legislatura abbiamo ...

Elezioni - Renzi : “M5s? Fanno la morale - ma sono come tutti gli altri. Hanno anche ladri e farabutti” : “Il caso delle mancate restituzioni del M5S? E’ una vicenda che non mi è piaciuta, perché è una truffa ai danni degli italiani”. Inizia così, a Non E’ L’Arena (La7), il duro attacco sferrato dal segretario del Pd, Matteo Renzi, al M5S. “Loro Hanno restituito 23 milioni di euro in 5 anni” – continua – “e ci Hanno fatto una campagna di comunicazione di valore ben superiore, perché lo Hanno detto dappertutto e in tutte le sedi, raccontando che ...

M5s pubblica lista di “giornalisti di fiducia di Renzi e Berlusconi”. Sindacato : “Attacco squadrista” : Con un post dal titolo “Come funziona il controllo dell’informazione in Italia durante la campagna elettorale”, il M5s sul Blog delle Stelle pubblica una lista di giornalisti della Rai, accusandoli di essere pilotati da Pd e Forza Italia. Rispondono la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), l’Ordine dei giornalisti, Usigrai e i cdr di Tg1 e Tg2 con una nota congiunta: “Attacco squadrista a base di liste ...

Rimborsi M5s - Renzi : “Non prendiamo lezioni da questi truffatori”. Poi la clip di Totò : “Noi non prendiamo lezione dai truffatori del Movimento 5 stelle. Ci hanno accusato per anni di essere in mano alla massoneria ma ne hanno più loro… e allora mi sento di dare la mia solidarietà alla massoneria”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a un evento Pd a Roma. “Il M5s sceglie di restituire 23 milioni di euro agli italiani: è un pieno diritto. Il loro è stato un investimento pubblicitario, perché ci hanno ...

M5s - Renzi : “Rimborsi? Danno lezioni di onestà ma i Cinque stelle sono come tutti gli altri” : “Se i Cinque stelle offendono il mio popolo dicendo che siamo disonesti io ho il dovere di dire che la stragrande maggioranza qui, come sempre, è fatta di persone oneste. C’è qualcuno che fa il furbo? Lo vediamo, ma è la stessa cosa che sta accadendo nei Cinque stelle“. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a Napoli. L'articolo M5S, Renzi: “Rimborsi? Danno lezioni di onestà ma i Cinque stelle sono come tutti gli ...

Renzi a Napoli : "Pd unico argine a estremisti della Lega e del M5s" : Matteo Renzi da Napoli, dove incontra i candidati della Campania e Paolo Siani, e dice: mi dispiace che non tutte le candidature siano come la sua.

Elezioni - Renzi : “Rimborsi M5s? Il problema è capire da che parte sta sull’Ue” e su Flat tax : “Come credere a Babbo Natale” : Per Matteo Renzi, il problema del M5S “non sono gli scontrini, oggi per il movimento degli ex onesti non è chiaro se stanno nell’euro o fuori, se sui vaccini sono dalla parte della scienza o di quella della stregoneria”. A Napoli, poi, Renzi, parla anche della destra: “Chi vota a destra stavolta non vota Berlusconi, ma vota Salvini“. L'articolo Elezioni, Renzi: “Rimborsi M5S? Il problema è capire da che parte ...

