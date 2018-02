M5S | Di Battista in Sicilia il 21 febbraio

M5S pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

Restituzioni M5S - Di Battista : “Mario Giarrusso evoca i servizi segreti? No - non penso che ci sia un complotto” : “Il caso delle Restituzioni del M5S? Non penso che ci sia un complotto dietro questa storia”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista, a proposito delle dichiarazioni del senatore pentastellato, Mario Giarrusso, per il quale dietro la vicenda ci sia “la manona dei servizi segreti“. Il parlamentare si sofferma sull’inchiesta giornalista di Fanpage ...

Elezioni - Di Battista vs Merlino : “Che differenza c’è tra M5S e Pd? Lei è troppo intelligente per non capirla” : Battibecco vivace nella trasmissione L’Aria che Tira(La7) tra la sua conduttrice, Myrta Merlino, e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il botta e risposta nasce da una domanda della giornalista, che, citando una inchiesta di Panorama, chiede al parlamentare dove sia andato nello scorso agosto con 1.021 euro di spese di viaggio, quando non c’era attività parlamentare. “Davvero mi sta facendo questa ...

M5S : Di Battista e lo scherzo telefonico su rimborsopoli - ‘sei nella lista’ : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – In giro su un camper con compagna e figlio per lanciare la volata finale ai 5 Stelle, Alessandro Di Battista sdrammatizza sulla ‘rimborsopoli’ che ha investito il Movimento. Certo che la storia dei mancati bonifici -con 8 ex colleghi ormai a un passo dall’espulsione- non abbia leso al Movimento, ‘Dibba’ la butta sul ridere e, in questi giorni di fuoco, ha preso di mira diversi ex ...

Elezioni - Giannini vs Di Battista : “Come le viene in mente di non candidarsi nel M5S?”. “Sono affari miei” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Dopo un primo battibecco sull’amministrazione Raggi, Di Battista spiega le ragioni per cui non si candida per il secondo mandato: “Ho deciso di fare altro e non per scelte politiche o calcoli elettorali, ma perché a giugno voglio partire con la mia famiglia da San Francisco, scendere per l’Oceano ...

Restituzioni M5S - Di Battista : “Sono molto incazzato. Ma io ho diritto di esserlo - partiti sanguisughe devono tacere” : “Il caso Rimborsopoli M5s? Ovviamente coloro che hanno ammesso la vicenda li conosco. Non me lo aspettavo e infatti sono molto incazzato”. E’ l’amaro commento di Alessandro Di Battista, deputato uscente del M5s, al caso che ha travolto il movimento. Ospite di Dimartedì (La7), il parlamentare aggiunge: “Mi sto facendo il giro d’Italia da non candidato per spiegare un programma e, anziché parlare delle nostre proposte, ora mi tocca parlare di ...

M5S - Di Battista : no lezioni dalle sanguisughe : M5s, Di Battista: no lezioni dalle sanguisughe Ai microfoni di R101 il leader M5s ribadisce “che chi predica intransigenza deve prima metterla in pratica. Per Grasso siamo confusi? Lui dice ora le cose del Pd che noi diciamo da cinque anni”. Sul suo futuro: “Io sindaco di Roma? No”. Continua a leggere L'articolo M5s, Di Battista: no lezioni dalle sanguisughe sembra essere il primo su NewsGo.

M5S - Di Battista : nessuna lezione morale dai partiti-sanguisuga : Roma, 12 feb. , askanews, 'Noi non accettiamo nessuna lezione morale dalle sanguisughe che non si sono mai tagliate un euro di stipendio. L'intransigenza prima di predicarla altrove bisogna praticarla ...

M5S : Di Battista contro i partiti tradizionali valdostani Video : La sera del 7 febbraio il tour in camper di #Alessandro Di Battista del M5S [Video]ha fatto tappa ad Aosta, nell'ambito dell'iniziativa nazionale #FuturoInProgramma [Video]. Nel corso della serata sono stati presentati inoltre i candidati alla Camera ed al Senato, rispettivamente Elisa Tripodi e Luciano Mossa. Di Battista, niente candidatura ma ci mette la faccia Nel freddo della serata aostana del 7 febbraio, ciò che ha colpito molti dei ...

M5S - Di Battista ad Arcore : la piazza grillina “recita” all’unisono la sentenza Dell’Utri : “Grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione, da parte di Silvio Berlusconi, di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di ‘cosa nostra’”. E’ il testo della sentenza della prima sezione penale della Cassazione, la numero 28225 del 9 maggio 2014, letta da Alessandro Di Battista insieme ai ...

Il nuovo fronte di scontro : M5S-Forza Italia. Comizio di Di Battista a Arcore : Il 'non' candidato M5s a poche centinaia di metri dalla villa di Berlusconi lo attacca duramente: 'dovrebbe stare in galera, ha pagato Cosa nostra, è il principe dell'illegalità' -