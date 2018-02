Lucy Hale ha un nuovo fidanzato | avvistata mentre baciava un collega attore

Lucy Hale parla dopo la rivelazione social sulle molestie : Regna ancora il mistero intorno a Lucy Hale e le presunte molestie che ha denunciato sui social lo scorso fine settimane. dopo giorni di silenzio, l'attrice di Pretty Little Liars torna a parlare della questione ma senza scendere nei dettagli. In un'intervista a People risponde alle domande dei suoi fan confermando, in qualche modo, che qualcosa è accaduto e che la vita delle attrici non è certo mai tutta rose e fiori. Adesso il pubblico di ...

Lucy Hale vittima di abusi sessuali? Il misterioso e doloroso messaggio sparito dai social : Lucy Hale vittima di abusi sessuali? Il mistero regna sovrano in queste ore dopo un doloroso messaggio che la stessa attrice ha postato sui social per poi cancellarlo. Al momento non è chiara la situazione ma i fan di tutto il mondo si sono già mobilitati per dimostrare solidarietà all'attrice e star di Pretty Little Liars e prossimamente in tv con la nuova Life Sentence. Nelle scorse ore, Lucy Hale ha pubblicato sui social un messaggio in ...