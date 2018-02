Luca Zingaretti e quella caduta che fa così sex symbol

vanityfair

: 'E' un personaggio straordinario, per questo piace in tutto il mondo!' Stasera alle 21:25 su @RaiUno il primo appun… - Raiofficialnews : 'E' un personaggio straordinario, per questo piace in tutto il mondo!' Stasera alle 21:25 su @RaiUno il primo appun… - repubblica : Luca Zingaretti a Circo Massimo: 'Italia arrabbiata non è razzista ma confusa dai cattivi maestri' - RaiUno : Aspettando Il Commissario Montalbano qui l'intervista integrale a Luca Zingaretti ?? -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Se pensate che avere pochi capelli sia l’onta peggiore per un uomo, è il momento di ricredersi.non è forse considerato il sexitaliano per eccellenza, nonostante l’assenza di chioma leonina? L’attore tornato nelle case degli italiani con due nuovi episodi (uno il 12 e l’altro in onda il 19 febbraio su Raiuno) della serie «Il commissario Montalbano», tratta dai gialli di Andrea Camilleri, ha reso ok, anzi più che ok, meglio dire seducente, l’estetica «bold», del «pelato» insomma. LEGGI ANCHE50 tagli capelli uomo da copiare E i motivi per dare una lettura positiva alladei capelli, che fino a poco fa era considerata il tallone d’Achille dei maschi, sono tanti. Li abbiamo analizzati con un esperto, Sergio Carlucci, co-founder e managing director e group creative director di Toni& Guy Italia, che sull’argomento ha sviluppato una vera e ...