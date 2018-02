Lotto | gioca tre euro e ne vince 124mila

Superena Lotto - jackpot sfiorato in bar a Roma : il giocatore si 'consola' con 75mila euro : jackpot del Superenalotto sfiorato per un giocatore di Roma che, nell'ultimo concorso, ha vinto oltre 75mila euro . Il colpo vincente, riporta Agipronew, è arrivato grazie a due '5' e cinque '4', con ...

Gioca 1 - 50 euro e vince un milione al SuperEna Lotto : "Ancora non lo ha detto alla famiglia" : E' di Chieti uno dei vincitori del concorso speciale del SuperEnalotto "20 Nababbi a Natale". Si tratta di un impiegato ormai prossimo alla pensione, che però non ha ancora rivelato alla famiglia di aver

Gioca 1 - 50 euro e vince un milione al SuperEna Lotto : è caccia all'anonimo fortunato : La dea bendata sembra prediligere Torino in questo periodo. Dopo i due superpremi della Lotteria Italia a Pinerolo e

Gioca 1 euro e vince 45mila euro : centrato il 5 al Superena Lotto : Vinti al Superenalotto 46mila euro con una Gioca ta da 1 euro . La dea bendata ha fatto tappa a Solofra presso la tabaccheria ricevitoria 'Vignola' in via Casapapa nel centro città. La combinazione ...

Chieti - superena Lotto di Natale - gioca schedina da 2 euro vince il premio da 1 milione : Ha gioca to una schedina da due euro alla Tabaccheria Disconzi di Chieti e ha vinto un mil ione di euro : è accaduto ad un ignoto scommettitore che ha partecipato all' estrazione speciale del ...

Vincere 1 milione di euro giocando una schedina del SuperEnaLotto : Questo Natale si può trasformare in uno dei più belli soprattutto perché è possibile Vincere 1 milione di euro giocando una semplice schedina del SuperEnalotto. Come? Basta scegliere tra le diverse opzioni di giocata e attendere la sera di sabato 23 dicembre quando ci sarà l’estrazione n.154, l’unica valida per il concorso 20 Nababbi a Natale. A ogni singola giocata sarà abbinato un codice univoco alfanumerico che ...