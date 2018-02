L' orologio del debito pubblico nelle stazioni italiane

Sbarca anche in Italia l'orologio del debito pubblico : ... Roma Termini e Roma Tiburtina , vuole essere un monito in piena campagna per il voto sull'elevato debito che zavorra l'economia Italiana. "È il modo attraverso cui il nostro Istituto vuole ...

Strasburgo vota per l'abolizione dell'ora legale : "Turbare l'orologio interno dell'uomo porta danni alla salute" : Al motto di "rispettare i ritmi circadiani", una larga coalizione di eurodeputati - quasi tutti del Nord, Centro ed Est Europa - propone domani al voto di Strasburgo una risoluzione comune che chiede alla Commissione Ue di "condurre una valutazione approfondita" della direttiva comunitaria sull'ora legale.Il testo, composto da un paio di paragrafi, invita inoltre Bruxelles a "formulare, se necessario, una proposta di revisione" della stessa ...

L'orologio dell'Apocalisse a 2 minuti dalla mezzanotte (per colpa di Trump) : Il tempo a nostra disposizione sulla Terra sta finendo sempre più velocemente e la colpa non è da attribuire a meteoriti o attacchi alieni - come si vede in molti film di fantascienza -, bensì all'uomo stesso, che con i suoi atteggiamenti si sta auto-distruggendo. Ne è convinto il team stellato di scienziati che controlla il Doosmday Clock, L'Orologio dell'Apocalisse, il quale misura simbolicamente il pericolo della ...

L’orologio dell’Apocalisse segna 2 minuti alla mezzanotte : ecco quanto manca alla fine del mondo : Due minuti alla mezzanotte: tanto manca alla “fine del mondo” secondo gli scienziati del “Bulletin of the Atomic Scientists” che hanno rivelato oggi quanti minuti (metaforici) mancano alla mezzanotte, cioè alla fine del mondo: gli esperti, tra cui figurano 15 premi Nobel, spostano ogni anno le lancette del Doomsday Clock, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947, dai fisici del Progetto ...

L’orologio astronomico di Praga è stato fermato per una delicata riparazione : La scorsa settimana l’orologio astronomico di Praga, uno dei più famosi simboli della città, che dal 1410 è funzionante e si trova nella Piazza della Città Vecchia, è stato fermato per un lavoro di riparazione: non è la prima volta, ma questa The post L’orologio astronomico di Praga è stato fermato per una delicata riparazione appeared first on Il Post.

"Felicità Sostenibile. Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell'ambiente" - dal 19 gennaio al Teatro Piccolo orologio : Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell'ambiente" nasce con l'auspicio che, attraverso l'arte, la scienza e le buone pratiche, si inneschino tanti piccoli gesti quotidiani che portino ad una ...

