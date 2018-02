LIVE Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Italia-Corea del Sud 0-3 Gli

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud. Azzurri - una vittoria per tornare in corsa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto contro i padroni di casa: serve assolutamente una vittoria per continuare a rimanere in corsa per l’accesso alle semifinali. Gli Azzurri hanno perso le ultime tre partite e devono prontamente reagire: il successo per sperare di lottare per ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte in lotta per il bronzo dopo il programma corto! Tocca all’Italia del curling : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : Italia per tornare in corsa nel curling. Tocca a Cappellini-Lanotte : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata coreana, ovvero la tarda mattina Italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati LIVE e medagliere : curling - azzurri ko : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:11:00 GMT)

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna 5-6 dopo nove end : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna , match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : azzurri fuori nel team pursuit - l’Italia lotta nel curling : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna. Ultima spiaggia per gli azzurri per le semifinali : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna , match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Italia settima nel fondo - dalle 12.00 biathlon - curling e speed skating con gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna. Ultima spiaggia per gli azzurri per le semifinali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sfidano i maestri anglosassoni in una partita fondamentale per il nostro futuro: serve una vittoria per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Il nostro quartetto, reduce da due sconfitte contro Danimarca e Giappone, deve prontamente reagire nella ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 5-6 - azzurri battuti in volata : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone , match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, stone dopo stone, minuto ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 5-6 - azzurri battuti in volata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 5-5 - tutto al decimo end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : Ledecka sorprende tutte in superG. Italia sotto nel curling : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone 1-3 - avvio difficile per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...