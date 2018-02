L’Isola dei Famosi 2018 | anticipazioni quinta puntata del 20 febbraio

Jonathan ‘aggredito’ da Giucas Casella alL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: lite tra Jonathan Kashanian e Giucas Casella E’ appena finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ci sono state due tremende liti, che hanno lasciato i numerosi spettatori da casa davvero di stucco. Cosa è successo stavolta? In pratica Jonathan Kashanian è stato attaccato duramente da Giucas Casella. Il motivo? Quest’ultimo l’ha criticato perchè troppo lento ...

Valerio Scanu a Ballando con le Stelle? La nuova avventura con Milly Carlucci dopo L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show : Valerio Scanu a Ballando con le Stelle? Il cantante sardo potrebbe essere tra i volti del nuovo cast che prenderà parte alla pista da ballo più famosa d'Italia. Fervono i preparativi per la nuova edizione del varietà del sabato sera di Rai 1, capitanato come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Un'occasione, quella di Valerio Scanu a Ballando con le Stelle, che potrebbe essere la definita consacrazione e riaffermazione del ...

Domenica Live - bagarre sul ‘canna-gate’ alL’Isola dei Famosi. Nadia Rinaldi a Eva Henger : “Io non ho visto quello che hai visto tu. Basta - lasciaci in pace” : All’Isola dei Famosi, durante la diretta del martedì, si cerca di parlarne il meno possibile. Ma gli altri programmi Mediaset ci marciano. E’ l’ormai famigerato “canna gate“: Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana in Honduras, nella settimana precedente allo sbarco sull’Isola. Ieri, durante Domenica Live, la Henger ha cercato di convincere Nadia Rinaldi, altra ex naufraga, a ...

“L’ho aiutata fisicamente con un clistere”. Orrore puro a Domenica Live. Nadia Rinaldi parla della stitichezza di un’altra naufraga delL’Isola dei famosi e - non contenta - svela dettagli molto privati di quella defecazione dopo “l’aiutino”. Il pubblico non crede alle proprie orecchie e in studio il gelo è assoluto. Mai vista la D’Urso tanto a disagio : Apoteosi del trash a Domenica Live. Il pubblico in studio, quello a casa e anche tutti gli ospiti del salotto Domenicale di Barbara D’Urso sono rimasti letteralmente senza parole. Anche la padrona di casa è rimasta piuttosto imbarazzata. Ma cosa è successo di tanto sconvolgente? Intanto iniziamo con il dire che si parlava di Isola dei famosi. Tra gli ospiti c’era una delle ultime eliminate, Nadia Rinaldi che ha pensato bene di ritirare fuori la ...

“È stato davvero male”. La rivelazione choc di Nadia Rinaldi su Francesco Monte : la notte tormentata dell’ex di Cecilia Rodriguez nel racconto dell’ex naufraga delL’Isola dei famosi : La nuova puntata di Verissimo, dopo Ficarra e Picone e Rocio Morales, continua con una lunga intervista a Nadia Rinaldi. L’attrice reduce dall’esperienza al talent di Canale 5, l’Isola dei famosi ha avuto modo di dire la sua sullo scandalo che ha colpito Francesco Monte dopo le parole della naufraga Eva Henger. Tuttavia Nadia Rinaldi, nel corso della sua ospitata ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia, e in ...

Francesco Monte ha sognato la madre morta sulL’Isola dei Famosi - parla Nadia Rinaldi : “È stato davvero male” : Isola dei Famosi, Francesco Monte ha sognato la madre morta ed è stato molto male: la rivelazione di Nadia Rinaldi Nadia Rinaldi è tornata a parlare di Francesco Monte. Dopo aver ribadito di non aver mai visto il ragazzo fumare marijuana sull’Isola dei Famosi, l’attrice ha svelato un momento di difficoltà dell’ex fidanzato di Cecilia […] L'articolo Francesco Monte ha sognato la madre morta sull’Isola dei Famosi, ...

“Non ci sto” : nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte. Non ritratta le accuse fatte alL’Isola dei Famosi e - appena le arriva ‘la voce’ - la ex naufraga parte in quarta. Ora resta da capire come la prenderà Alessia Marcuzzi… : Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla ...

“Cicciolina alL’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

Amaurys Perez piange per la famiglia : lo sfogo alL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Amaurys Perez in lacrime pensando alla famiglia Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi 13 andato in onda su Canale 5 ne sono successe di tutti i colori. Difatti c’è stata la furiosa lite tra la ex tronista del popolare dating show di Canale 5 Rosa Perrotta e la showgirl Alessia Mancini. Successivamente c’è stata anche una prova ricompensa per i naufraghi dell’isola del meyor. E in questa ...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte alL’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Max Biaggi : “Ecco perché ho lasciato Bianca Atzei”. La confessione - dopo le lacrime della cantante alL’Isola dei famosi - arriva a tre mesi dalla rottura tra i due. Sui social è delirio : I fan di Max Biaggi e Bianca Atzei non si sono ancora rassegnati alla loro rottura e negli ultimi giorni, di fronte alle lacrime della naufraga sull’Isola dei famosi 2018, hanno cercato di dire la loro. Bianca, dopo circa due anni di relazione e a un passo dall’idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata da Max senza un perché. Lei, disperata, aveva rilasciato dichiarazioni ripetendo ...

L’Isola dei Famosi : Filippo Nardi e Bianca Atzei si baciano (FOTO) : Filippo Nardi e Bianca Atzei si sono innamorati all’Isola dei Famosi? Primo bacio tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. Difatti, i due naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo aver flirtato per settimane, si sono finalmente baciati nella notte. A pubblicare la foto è stato qualche ora fa il giornalista Gabriele Parpiglia direttamente sul suo profilo personale instagram. Che tra Bianca Atzei e Filippo Nardi sia ...

«L’Isola dei cani» - il nuovo film di Wes Anderson che fa parlare mezza Hollywood : Erano così tanti gli attori dell‘Isola dei cani, il nuovo film di Wes Anderson, presenti in conferenza stampa, che alcuni (tra cui Tilda Swinton) sono rimasti seduti sotto al palco. «Ho messo insieme tutti quelli con cui avrei voluto lavorare in un film», ha detto il regista. «Con alcuni di loro avevo già lavorato, con gli altri sognavo di farlo. Con un film di animazione è più facile avere tutti gli attori che vuoi. Nessuno può dirti: ...