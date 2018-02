L’inchiesta sui rifiuti | De Luca attacca

Cosa sappiamo delL’inchiesta sui rifiuti a Napoli : Ieri ci sono state perquisizioni e sequestri per anticipare la pubblicazione di un'indagine giornalistica che avrebbe compromesso le indagini The post Cosa sappiamo dell’inchiesta sui rifiuti a Napoli appeared first on Il Post.

Trapani - L’inchiesta sull’ex vescovo non era un complotto ma diritto di cronaca : archiviata l’indagine sui giornalisti : Non ci fu alcun complotto per screditare la curia di Trapani e l’ex vescovo Francesco Micciché. Le inchieste giornalistiche, che poi portarono alla rimozione del monsignore e all’apertura di un’indagine giudiziaria sulla gestione economica della diocesi, non erano diffamatorie né calunniose essendo “evidente l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti“. Lo ha deciso, dopo sette anni d’inchiesta, ...

Trapani - L’inchiesta sull’ex vescovo non era calunnia ma diritto di cronaca : archiviata l’indagine sui giornalisti : Non ci fu alcun complotto per screditare la curia di Trapani e l’ex vescovo Francesco Micciché. Le inchieste giornalistiche, che poi portarono alla rimozione del monsignore e all’apertura di un’indagine giudiziaria sulla gestione economica della diocesi, non erano diffamatorie né calunniose essendo “evidente l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti“. Lo ha deciso, dopo sette anni d’inchiesta, ...

Il ministero degli Interni ha smentito L’inchiesta del Guardian sui 50 miliziani dell’ISIS arrivati in Italia : Il ministero degli Interni ha smentito l’inchiesta del Guardian – ripresa anche sul Post – secondo cui negli ultimi mesi circa 50 miliziani dell’ISIS sono arrivati in Italia spacciandosi per migranti. Il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero ha fatto sapere The post Il ministero degli Interni ha smentito l’inchiesta del Guardian sui 50 miliziani dell’ISIS arrivati in Italia appeared first on Il Post.