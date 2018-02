LICENZIAMENTI EMBRACO | IRA CALENDA “Non tratto più con loro” | Cgil | “azienda

Altre notizie : LICENZIAMENTI ...

: Il ministro domani vola a Bruxelles per incontrare la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager

: Li chiama “gentaglia” e annuncia di avere più intenzione di riceverli.latra iled, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino. “Ho parlato per telefono con l’azienda e ho spiegato che la loro, sul passaggio dei lavoratori al part-time, non è accettabile”, ha detto il ministro ...