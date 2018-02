Liberi e Uguali Una tassa patrimoniale per i nuovi investimenti

Sanremo 2018 - dopo il lapsus di Liberi e Uguali Nicola Savino imita il monologo di Favino sui migranti : Ha suscitato ilarità in rete un lapsus di Liberi e Uguali, che nei giorni scorsi su Twitter, per acclamare il monologo recitato da Pierfrancesco Favino alla serata finale del Festival di Sanremo e tratto dall’opera “‘La notte poco prima della foresta” di Bernard-Marie Koltès, ha sbagliato il cognome dell’attore, lanciando l’hashtag #Savino. L’errore è stato commesso anche da Claudio Baglioni la sera ...

Le parole di Prodi aiutano Liberi e Uguali : Ieri, dopo l'endorsement del presidente Prodi al presidente Gentiloni e a "Insieme", junior partner del Pd, dalle somme vette di Liberi e Uguali si avvertivano sentimenti di delusione e preoccupazione. Le stesse reazioni emotive generate un paio di settimane fa quando, certo ingenerosamente e infondatamente, "il fondatore de L'Ulivo" imputava a Mdp il fallimento dei tentativi di Giuliano Pisapia di rincollare i cocci del "centrosinistra". In ...

Vendola a Bari per i candidati di 'Liberi e Uguali' : 'Il Pd? Al governo ha realizzato il programma di Berlusconi' : Approfondimenti Politiche 2018, Liberi e Uguali schiera Laforgia per la sfida barese: 'C'è bisogno di Sinistra' 24 gennaio 2018 'Rappresentiamo i molti. Sud dimenticato dal governo', la 'giusta causa' ...

ELEZIONI / Incontro di Liberi e Uguali a Ravenna sul lavoro con Paglia - Belfiore ed Errani : Sono previste interventi e testimonianze del mondo del lavoro, della ricerca e dell'economia della provincia di Ravenna. All'Incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sono state invitate le ...

Pietro Grasso - leader di Liberi e Uguali sul post voto : "Grande coalizione? Vedremo" : "Vedremo se avremo la possibilità concreta di portare avanti i nostri temi come lavoro e diritti dei lavoratori, sanità, istruzione e ambiente. Solo se saranno condivisi, vedremo se potremo governare". Lo ha affermato questa mattina a Pordenone il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, in merito alla disponibilità a partecipare a un governo di grande coalizione come in Germania.

Spese e meno deficit : il libro dei sogni di Liberi e uguali : Inoltre la simulazione ipotizza che durante la prossima legislatura la spesa pubblica e il disavanzo scenderanno secondo quanto annunciato nel Documento di Economia e Finanza del governo. Ma questa ...

Elezioni - Liberi e Uguali presenta il programma : Un'Europa certamente più solidale, inclusiva, mai più complice di chi viola sistematicamente i diritti degli esseri umani e pronta ad assumere un ruolo da protagonista in un mondo sempre più ...

Liberi e Uguali del Trentino * elezioni politiche 2018 : Domani 17 febbraio Flavio Zanonato presenterà i candidati nei collegi della ... : ... istruzione, salute, attraverso un intervento pubblico efficiente, di ridare dignità al lavoro creando lavoro buono, utile, sensato; ma anche di ripensare il modello stesso di società e di economia.

Fratoianni - Liberi e Uguali - a Torino e Piemonte - mercoledì e giovedì : Il segretario nazionale di Sinistra Italiana e capolista di Liberi e Uguali per la Camera, Nicola Fratoianni, sarà a Torino e in Piemonte domani mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2018. Ecco il ...

Liberi e Uguali - il calo dopo l'avvio scoppiettante Video : L'avventura di Liberi e Uguali, la nuova creatura di sinistra che ha candidato come premier l'ex presidente del Senato, #Pietro Grasso, era partita sotto i migliori auspici. I primi sondaggi del mese scorso davano la lista al 7 %, con una punta massima del 7,4 secondo la rilevazione Ixè dello scorso 19 gennaio. Poi il calo: i sondaggi successivi l'hanno vista oscillare tra il 5 consenso minimo rilevato da Bidimedia il 2 febbraio ed il 6 %, con ...

Giorgia Meloni - il violento post di Massimo Esposito di Liberi e Uguali : a testa in giù : Un orrore contro Giorgia Meloni , la cui firma in calce è di Massimo Esposito . Di chi si tratta? Presto detto: ex segretario di Sinistra e Libertà a Gallipoli e attualmente tra le fila di Liberi e ...

Liberi e Uguali - doppio appuntamento con Maria Cecilia Guerra : Docente di Scienza delle finanze presso il dipartimento di Economia dell'università di Modena e Reggio Emilia, ha insegnato per diversi anni anche in città. È autrice di articoli e saggi su temi ...

L'ex ministro per illustrare il programma di Liberi e Uguali : ... docente di Scienza della Finanza alla Sapienza di Roma, tra i principali estensori del programma in materia di finanza pubblica di Liberi e Uguali, con alcuni rappresentanti del mondo economico e ...

Lazio - sondaggio Ipsos : Zingaretti in testa grazie alla coalizione Pd e Liberi e Uguali : Centrosinistra in vantaggio, M5s insegue, centrodestra in difficoltà. Secondo i sondaggi Ipsos pubblicati dal Corriere della Sera in Lazio il Partito democratico in coalizione con Liberi e Uguali potrebbe vincere le elezioni regionali, riconfermando Nicola Zingaretti sulla poltrona di governatore.Il Movimento 5 stelle insegue con Roberta Lombardi data al 29% mentre il centrodestra, diviso al suo interno, arranca.Secondo il sondaggio nelle ...