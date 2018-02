“L’ho trovato morto a in casa” La fidanzata fa la drammatica scoperta Aveva solo 45

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2018) È una pratica piuttosto diffusa oggigiorno in quasi tutti i paese occidentali, parliamo della quasi totale scomparsa dei diritti dei lavoratori. Capita a volte, purtroppo, che questo porti le persone a vivere una vita indegna e insopportabile, scatenando pensieri e reazioni estreme, come quella di Marc Yeoman, un lavoratore inglese di 45 anni della B&Q, società che produce mobili e complementi d’arredo, il quale si è suicidato dopo aver lavorato troppe notti consecutive senza riposare. La societàdeciso di non venirgli incontro. I turni si sono rivelati così faticosi che l’uomo ha iniziato a soffrire di un’insonnia insopportabile. Estenuato e terribilmente affaticato, ha deciso di farla finita. “Era uno degli ultimi arrivati – ha detto la suaai quotidiani britannici – e per questo era stato assegnato a lungo ai turni notturni. Nelle ...