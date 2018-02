Le vendite fisiche di Bayonetta 2 su Switch non superano quelle dell' originale su Wii U

vendite fisiche UK : calo dell'11 - 1% per Xbox One mentre PS4 cresce del 6 - 6% : Come tutti sappiamo il digitale sta progressivamente prendendo il sopravvento anche nel mondo console e il Regno Unito è uno dei mercati in cui la sempre maggiore importanza di questa particolare porzione dell'industria videoludica si fa sentire con particolare insistenza.Le Vendite di giochi Xbox One e PS4 non possono che calare dal punto di vista fisico ma i dati riportati da MCV presentano una situazione che fa indubbiamente riflettere. ...