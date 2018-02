Lazio nel posticipo | Manchester City in FA Cup | non solo Olimpiadi su Eurosport

Napoli nuovamente al comando - la Juve mata il Toro. Rinascita Milan : Roma - Inter e Lazio nel mirino : Napoli nuovamente al comando, la Juve mata il Toro. Rinascita Milan: Roma, Inter e Lazio nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli nuovamente AL comando- Dopo i successi di ieri di Roma, Chievo e Genoa, il 25°turno di Serie A conferma il primato del Napoli sulla Juventus. I bianconeri archiviano la pratica Torino con un gol decisivo di Alex Sandro. ...

“È stato davvero male”. La riveLazione choc di Nadia Rinaldi su Francesco Monte : la notte tormentata dell’ex di Cecilia Rodriguez nel racconto dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi : La nuova puntata di Verissimo, dopo Ficarra e Picone e Rocio Morales, continua con una lunga intervista a Nadia Rinaldi. L’attrice reduce dall’esperienza al talent di Canale 5, l’Isola dei famosi ha avuto modo di dire la sua sullo scandalo che ha colpito Francesco Monte dopo le parole della naufraga Eva Henger. Tuttavia Nadia Rinaldi, nel corso della sua ospitata ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia, e in ...

Maltempo - domani allerta gialla nel Lazio : Maltempo, domani allerta gialla nel Lazio Rischio idrogeologico previsto a partire dalle prime ore del mattino del 18 febbraio. Criticità a seguito di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. METEO Parole chiave: ...

Elezioni - tutti i sondaggi per le regionali : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

SPY FINANZA/ Anche la Germania finisce nel mirino della specuLazione : Il fondo Bridgewater rinnova le sue scommesse al ribasso puntando contro Francia e Germania, ovvero l'asse portante di tutta l'Europa.

Viaggia nel tempo e predice il futuro : le riveLazioni shock di un uomo che dice di venire dal 2030 : Un uomo ha dichiarato di provenire dal futuro , e precisamente dal 2030, e di poter predire cosa succederà nel nostro mondo da qui a dieci anni. Non c'è nulla di strano in simili diciarazioni, ...

Luca Marinelli - da Jeeg Robot a De Andrè : tutti pazzi per la nuova riveLazione del cinema italiano : Alzi la mano chi non lo ricorda nei panni dello 'zingaro' in 'Lo chiamavano Jeeg Robot'. Beh se quella interpretazione, che gli è valsa un David di Donatello nel 2015, vi sembrava insuperabile ...

“Neymar giocherà nel Real Madrid” : clamorosa riveLazione di Marcelo che scuote il mercato : Trovano conferma le varie voci che vogliono un passaggio di Neymar al Real Madrid nella prossima sessione estiva di calciomercato. In un’intervista rilasciata da Marcelo alla tv brasiliana ‘Esporte Interativo’, il terzino del Real Madrid ha parlato del possibile trasferimento del connazionale nei ‘Blancos’: “Sarebbe bello se Neymar venisse a Madrid. Penso che si adatterebbe perfettamente alla squadra. Lui è un ...

Astronomia : individuata nella costelLazione dei Pesci una delle super-Terre più massicce scoperte finora : GJ 9827, una stella a circa 100 anni luce di distanza nella costellazione dei Pesci, ospita quella che potrebbe essere una delle super-Terre più massicce individuate finora, secondo una nuova ricerca della Carnegie Institution for Science. Questa nuova informazione potrebbe aiutare gli astronomi a capire meglio il processo attraverso il quale questi pianeti si formano. La stella GJ 9827 attualmente ospita un trio di pianeti, scoperti dalla ...

Maltempo Lazio : temperature basse nel Frusinate : “Segnalate basse temperature nel Frusinate. Sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, all’altezza del Passo al km 9+680, la colonnina di mercurio segna – 6. La strada è percorribile e sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa”. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: temperature basse nel Frusinate sembra essere il primo su Meteo Web.

Un No Vax corre con Zingaretti nel Lazio. 'Se vinco - soldi a chi non vaccina i figli' : Sul suo profilo Twitter, Tutino ha condiviso un video della manifestazione No Vax a Roma dell'11 giugno scorso, al grido "Liberi dalla scienza di Stato". Tra i tag anche l'account Autismo & Vaccini.

Un No Vax corre con Zingaretti nel Lazio. "Se vinco - soldi a chi non vaccina i figli" : C'è una candidatura che rischia di imbarazzare il Pd nel Lazio: è quella di Davide Tutino, già vicepresidente del Municipio VII di Roma, radicale, candidato alle prossime regionali a sostegno di Nicola Zingaretti. Tutino è un No Vax convinto, che promette soldi a chi non vaccina i figli e li farà studiare a casa "per colpa dell'orrida legge" voluta dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin. In un'intervista ...