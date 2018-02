Lazio | Luis Alberto | ' Uniti possiamo vincere' Milinkovic | ' Torniamo dove meritiamo'

Lazio - idea Luis Alberto mezzala contro il Verona : Avanti con il 3-5-2, ma senza uno degli imprescindibili. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lucas Leiva contro l'Hellas Verona. Il brasiliano, squalificato per un turno, tornerà contro il Sassuolo e ...

Lazio - agente Luis Alberto : "A Roma è felice" : Il procuratore del giocatore spiega: "La Lazio ha subito rispedito al mittente tutte le offerte perché punta molto su di lui"

Luis Alberto - l’agente : “È molto felice alla Lazio. Sogna il Mondiale - magari con Callejon” : Vigilia di campionato in casa Napoli. Domani sera, al San Paolo, gli azzurri ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi. Tra i biancocelesti più temibili c’è senza dubbio Luis Alberto, fantasista spagnolo affermatosi nella prima parte di stagione. Alvaro Torres, agente del calciatore, ha parlato della crescita del suo assistito ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’: […] L'articolo Luis Alberto, l’agente: “È molto ...

Lazio - le pagelle : Luis Alberto mago sparito - Milinkovic gira a vuoto : STRAKOSHA 6,5 Evita la mattanza con almeno tre ottime parate, ma la difesa è un colabrodo e lo manda allo sbaraglio. WALLACE 3 Soffre il passo rapido e la tecnica raffinata di Insigne già nel primo ...

L’agente di Luis Alberto svela : “Futuro lontano dalla Lazio? In estate…” : Luis Alberto ha rinnovato da poco il contratto con la Lazio fino al 2022. Lo spagnolo in questa stagione è esploso definitivamente attirando su di sè l’attenzione di numerosi top club. In estate il club biancoceleste dovrà resistere agli assalti delle big, intanto l’agente dell’ex Liverpool ai microfoni di ‘RMC Sport’, ha fatto un punto sul futuro del giocatore: “Non sono a conoscenza dell’interesse di ...

Luis Alberto rinnova con la Lazio - guadagnerà circa 2 milioni a stagione : Rinnovo Luis Alberto, dopo le ottime prestazioni che hanno caratterizzato la sua stagione, lo spagnolo ha prolungato il suo rapporto con i biancocelesti. L'articolo Luis Alberto rinnova con la Lazio, guadagnerà circa 2 milioni a stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio : blindato Luis Alberto! Contratto fino al 2022 : L’ufficialità è arrivata ieri, lo spagnolo guadagnerà due milioni a stagione bonus compresi. Dopo le ultime prestazioni sottotono per i tifosi della Lazio arriva una bella notizia: il rinnovo della sorpresa del campionato dei biancocelesti. Luis Alberto, classe 92, continuerà a regalare gol e grandi giocate per altri quattro anni e mezzo. La società vuole dare subito un grande segnale dopo i rinnovi di Immobile e Strakosha: tenere i ...

Lazio - LUIS ALBERTO RINNOVA/ Lo spagnolo firma fino al 2022 : "Felice di questo contratto!" : LUIS ALBERTO RINNOVA con la LAZIO: lo spagnolo in biancoceleste fino al 2022. L'annuncio su Instagram per il trequartista, quest'anno con già 7 gol e 8 assist alle spalle in Serie A(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:12:00 GMT)

Lazio - Luis Alberto rinnova fino al 2022 : 'Insieme siamo grandi' : Una stagione da vero protagonista, Luis Alberto si è finalmente preso la Lazio. Gol, giocate e... rinnovo di contratto! Quello firmato ed ufficializzato dai biancocelesti, che sono riusciti a blindare ...

Luis Alberto rinnova : Lazio fino al 2022 : Luis Alberto si sposa alla Lazio e si toglie, almeno momentaneamente, dal calciomercato. Martedì è infatti arrivata l'attesa ufficialità del rinnovo contrattuale dello spagnolo, che si lega al club ...

Lazio - squadra stanca e Inzaghi concede un giorno libero : da domani testa al Napoli. Luis Alberto rinnova sino al 2022 : Un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Simone Inzaghi ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani pomeriggio. La sconfitta per 2-1 contro il Genoa ha lasciato l'amaro in bocca in casa ...

Luis Alberto rinnova con la Lazio fino al 2022 : ROMA - Luis Alberto ha prolungato il contratto con la Lazio fino al 2022 . L'annuncio è arrivato con un comunicato del club biancoceleste: ' La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto ...