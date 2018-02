Lazio | doppio Immobile | Verona battuto e Inter scavalcata al quarto posto

Lazio - doppio Immobile : battuto il Verona e la zona Champions è di nuovo biancoceleste : Dopo un primo tempo fatto di occasioni andate a vuoto, la Lazio ci mette meno di cinque minuti per chiudere la pratica Verona. La vittoria per 2-0 contro la squadra di Pecchia riporta in zona...

Lazio - sorridi - hai il doppio dei tifosi allo stadio : bentornato Olimpico : Una cifra che, come ricorda il 'Corriere dello Sport', è raddoppiata rispetto ai 15mila che erano presenti allo stadio il 5 novembre, il giorno del rinvio della gara . Tre giorni fa, contro il Chievo,...

Lazio - Cotral : il 27 gennaio doppio sciopero : Roma, 19 gen. (askanews) Disagi in vista alla fine della settimana prossima per gli utenti del trasporto pubblico nel Lazio: Cotral informa che nella giornata di sabato 27 gennaio sono in programma ...

InfLazione : la Germania cresce il doppio dell'Italia : ... la moneta unica è un bene, ma i paletti dell'Ue hanno strozzato la nostra economia e quella di altri Stati in difficoltà, finendo con l'avvantaggiare solo l'economia tedesca'. Lo dichiara il ...

LIVE Lazio-Fiorentina - Coppa Italia in DIRETTA : 1-0 - Lulic la sblocca! Caicedo vicino al raddoppio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sfideranno per un posto in semifinale e per continuare a inseguire il sogno di alzare al cielo il trofeo: si gioca a Santo Stefano, il calcio non si ferma durante le feste e dopo le abbuffate di ieri e oggi ci regala un grande spettacolo con un incontro che si preannuncia appassionante e divertente tra due ...