La terza età dei matrimoni | è boom

Delitto - castigo e terza età : in carcere quasi 800 anziani : Serve più coraggio, da parte del legislatore e della magistratura, nella concessione di misure alternative al carcere per le persone anziane». A parlare è Stefano Anastasia, Garante dei detenuti della regione Lazio. L'occasione è un episodio di pochi giorni fa: la festa di compleanno (l'ottantesimo) di un detenuto del carcere di Rebibbia, il benvoluto signor Gino, che, pur anziano e definito una persona ...

Sanremo - Vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime : ? I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Erano i vincitori annunciati, durante le serate del Festival hanno avuto una...

Sanremo 2018 - i vincitori : primo posto per Ermal Meta e Fabrizio Moro - poi Lo Stato Sociale - terza Annalisa. La classifica completa. Ma il Festival è di Favino : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Stefano Mannucci terza serata : il gerontocomio Pooh colpisce ancora - Meta Moro entrano papi ed escono cardinali? : Facchinetti e Fogli 2 E niente, il gerontocomio Pooh è come l’Hotel California degli Eagles, “trovi una stanza quando vuoi ma non potrai mai andartene”. Roby ormai sminuzza anche l’italiano pur di sgolarsi. Canta la parola “muAri” al posto di “muori” e “cuAre” anzichè “cuore”. Peccato sia tardi per rinforzare la squadra, altrimenti avrebbero potuto ingaggiare (a parametro zero) Memo Remigi, che ieri sera pareva più tonico e arzillo di questa ...

Ad ogni età la sua dieta : ecco cosa dovrebbe prevedere il menu della terza età : A ogni età corrisponde una dieta da prediligere: ad esempio il menu della terza età dovrebbe mettere al bando le abbuffate, sale, zuccheri ed alcolici in eccesso, e preferire pollo, verdure e cereali. Gli alimenti vanno assunti in considerazione del dispendio energetico, che si riduce con l’età a causa del calo del metabolismo basale e della minore attività fisica. ”Una dieta varia garantisce il benessere e il mantenimento di un ...

Sanremo 2018 - la terza serata : Ermal Meta- Fabrizio Moro - la rivincita - primi con lo Stato Sociale e Max Gazzé : I due al centro delle polemiche in testa alle classifiche parziali. Emozionante la coppia Paoli- Baglioni. Prima ferocemente spernacchiato da una formidabile Virginia Raffaele