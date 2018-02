ilsole24ore

: RT @sole24ore: La Svizzera stringe le maglie sulle Ico. «Rischi di riciclaggio» - CIsmaele : RT @sole24ore: La Svizzera stringe le maglie sulle Ico. «Rischi di riciclaggio» - Ross444 : RT @sole24ore: La Svizzera stringe le maglie sulle Ico. «Rischi di riciclaggio» - CarmelinaCarmi : RT @sole24ore: La Svizzera stringe le maglie sulle Ico. «Rischi di riciclaggio» -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Prima a livello mondiale la Finma vara la «Guida pratica per le richieste di Ico». Le regole, applicate caso per caso, mirano a preveniredi(nelle Ico «ilegati aldel denaro sono particolarmente elevati», scrive la Finma) e a tutelare gli investitori con prospetti per le Ico da investimento...