La spending review passa | anche | per il software ' usato'

Silvio Berlusconi : "Cottarelli? L'ho sentito - è disponibile per il nostro governo". L'ex commissario alla spending review non commenta : Carlo Cottarelli? Sarà nella squadra di governo se il centrodestra vincerà le elezioni il 4 marzo. A riferirlo è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi: "Carlo Cottarelli lo ho sentito ieri per telefono, mi ha ringraziato e mi ha detto di essere disponibile ad entrare nella squadra di governo, uno dei 12 nomi non provenienti dalla politica, magari con un ministero dedicato alla spending review".Berlusconi aveva ...

Silvio Berlusconi : 'Voglio Carlo Cottarelli ministro alla spending review' : 'Abbiamo pronto un ministero per la spending review per Carlo Cottarelli , dando a lui il potere di fare tagli per la spesa pubblica. Non so se lui ci dirà di sì ma ha le caratteristiche a cui noi ...

Berlusconi : "Pronto un ministero per la spending review per Cottarelli" : "Non servirà un accordo con il Pd perchè il centrodestra avrà la maggioranza. Noi non possiamo fare un accordo con loro innanzitutto perchè avremo i numeri per il governo e poi perchè i partiti della sinistra hanno portato l'Italia ad una situazione negativa". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a "In Mezz'ora". "Abbiamo pronto ...

Pensioni - ultime novità ad oggi 8 febbraio su anticipate - AdV e spending review Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 febbraio 2018 vedono arrivare nuovi dettagli di approfondimenti in merito alle proposte elettorali dei vari partiti. Dal M5S si punta alla spending review per sostenere la riforma del welfare e la flessibilita' previdenziale [Video]. La Lega sottolinea ancora una volta la necessita' di cancellare la legge Fornero e di intervenire sul mondo del lavoro per favorire il turn over e permettere ai giovani di ...

spending review da 30 miliardi all'anno e 15 miliardi in più di deficit : le coperture del programma M5S. Luigi Di Maio : "Ci riprenderemo i gioielli di Stato" : Una Spending review da 30 miliardi all'anno, 10-15 miliardi di maggior deficit, 40 miliardi dalla revisione delle agevolazioni fiscali. Sono tre le coperture, imponenti, che i 5 Stelle hanno indicato sul loro blog per spiegare come intendono realizzare un programma che prevede, tra gli altri punti, il superamento della legge Fornero.Si parte con la revisione della spesa pubblica, compito che agli ultimi governi è riuscito sempre in misura ...

M5S presenta coperture del programma : “30 miliardi da spending review - 40 da taglio detrazioni - 10-15 da più deficit” : Circa 30 miliardi annui, a regime, dalla spending review in senso stretto. Compreso “1 miliardo di tagli ai costi della politica“. Quaranta miliardi l’anno dal taglio delle agevolazioni fiscali (tax expenditure) che si possono “ripensare e spostare da obiettivi dannosi o improduttivi verso finalità ad alto moltiplicatore”. Infine, una “riflessione” su 10-15 miliardi di maggiore deficit annuo. Rimanendo ...

spending review con truffa La Consulta ritocca i numeri : Che la Spending review sia stata una ciclopica fake news di governo era già chiaro a tutti: tagli minimi, commissari chiamati a revisionare la spesa pubblica superflua che si dimettono uno dietro l'altro quando capiscono di essere solo strumenti di propaganda. Quel che ancora non era del tutto evidente è che anche i tagli certificati nero su bianco nei bilanci potrebbero essere solo frutto di alchimie contabili, trucchi utili solo a far ...