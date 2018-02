La notte della Taranta alle Olimpiadi di Corea

LA notte della TARANTA alle OLIMPIADI in COREA e al CHARITY BALL dell'OSCE a Vienna : Il direttore artistico dell'Orchestra Popolare Daniele Durante ha selezionato i successi suonati nelle edizioni 2017 e 2018 del Concertone per due spettacoli di forte impatto ritmico su un tessuto ...

Guadagnino - un premio a Los Angeles in attesa della notte degli Oscar : Aspettando gli Oscar, un premio a Hollywood non guasta. Luca Guadagnino, il regista di 'Chiamami col tuo nome' e il produttore Marco Morabito riceveranno, venerdi 2 marzo al Chinese Theatre di Los ...

Isola dei Famosi - brucia capanna : naufraghi all’erta nel cuore della notte : Isola dei Famosi, brucia capanna nel cuore della notte: naufraghi all’erta Gli imprevisti con cui i naufraghi devono fare i conti all’Isola dei Famosi sono sempre dietro l’angolo. Questa volta a dover fronteggiare un’emergenza improvvisa è stato il gruppo dei peor che, come mostrato al day time di oggi, è stato svegliato nel cuore della notte […] L'articolo Isola dei Famosi, brucia capanna: naufraghi all’erta ...

Su Sky Cinema la diretta della notte degli Oscar del 4 marzo e un canale ad hoc : Sky ,anche quest'anno, in occasione della 90esima edizione degli Academy Awards, dedica un intero canale ai film premiati con l'Oscar. Per tre settimane, da lunedì 19 febbraio a domenica 11 marzo, Sky ...

NBA - i risultati della notte : Durant dice 50 - ma non basta. Utah - Houston e Toronto non smettono di vincere : Per battere i campioni del mondo e quella che forse è la miglior squadra di sempre infatti sei costretto a fare gli straordinari ed è proprio quello che i ragazzi di Terry Stotts sono riusciti a fare ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : questa notte il free program delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek vogliono chiudere in bellezza : Dopo un primo segmento di gara magistrale, le coppie di artistico azzurre formate da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Valentina Marchei-Ondrej Hotarek questa notte scenderanno sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per il programma libero, pronte a giocarsi un posto di merito tra le prime dieci coppie dell’Olimpo. Nicole Della Monica e Matteo Guarise, attualmente in nona posizione, sono chiamati ad eseguire un programma ...

NBA - risultati della notte : Houston non si ferma più - Toronto soffre ma fa 6 in fila : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 108-126 IL TABELLINO Quando i Rockets trovano ritmo dall'arco, sono davvero poche le squadre che possono pensare di fermarli. Ne sanno qualcosa i Timberwolves, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la notte magica di Marchei-Hotarek e Della Monica-Guarise : Lo avevamo già ampiamente annunciato in fase di presentazione: le coppie di artistico italiane sono arrivate a PyeongChang 2018 in una condizione ottimale nell’anno del loro exploit; lo short program andato in scena questa notte è stata l’ennesima conferma conferma del grande lavoro svolto dagli atleti azzurri nel corso di questo quadriennio. Sia Valentina Marchei e Ondrej Hotarek che Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono stati ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte al via lo short delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek pronti a brillare : Archiviata la pratica del Team Event, chiusa dalla squadra italiana al quarto posto, gli atleti azzurri di Pattinaggio artistico sono pronti scendere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per le competizioni di specialità dei XXIII Giochi Olimpici Invernali. La prima gara sarà quella delle coppie di artistico, dove i colori azzurri saranno rappresentati da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, ...

Danni e autisti aggrediti I vandali della movida fermano i bus della notte : Treni nel mirino dei balordi? Niente di nuovo. E così dopo che un paio di sere fa un clandestino nordafricano con precedenti penali è stato arrestato per aver palpeggiato e aggredito una ragazza di 22 anni su un convoglio partito da Milano e diretto a Brescia grazie all'intervento degli uomini di Trenord, ora tocca alla linea che da Milano va a Mortara fare i conti con i vandali. Niente più bus notturni nel fine settimana. Che poi sono ...

“Non ho fatto altro che vomitare”. Ermal Meta-Moro e il clamoroso retroscena. I vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo confessano per la prima volta come è andata veramente quella notte : Hanno vinto il 68esimo Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente”. Per Ermal Meta e Fabrizio Moro una vittoria arrivata dopo le polemiche per il presunto plagio, l’auto-citazione dalla canzone “Silenzio”, che condivide lo stesso ritornello e lo stesso autore, Andrea Febo. Al DopoFestival, i vincitori hanno commentato le loro sensazioni a caldo. Ermal Meta racconta di essersi sentito ferito ...

NBA - risultati della notte : Boston sconfitta da Indiana - Cleveland vince con super James - Lillard dice 50 : Boston Celtics-Indiana Pacers 91-97 IL TABELLINO Le due squadre non potevano arrivare alla sfida del TD Garden in maniere più opposte: i Celtics reduci dal supplementare giocato la sera prima a ...

Lazio - la notte della verità : biancocelesti in casa del Napoli : Serve un occhio bionico per fissare il Napoli così in alto, quando in questa splendida stagione hai appena toccato l'unico punto più basso. E' tutto vero, ma è lo sguardo energico a rassicurare che ...

Cosa prevede il nuovo contratto della scuola firmato stanotte : firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della scuola, università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. #contratto , firmato il rinnovo per #scuola , #Università ...