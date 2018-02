La Grande Bellezza Su Iris il film con Toni Servillo | info streaming oggi | 19 febbraio

LA Grande BELLEZZA/ Su Iris il film con Toni Servillo e Sabrina Ferilli (oggi - 19 febbraio 2018) : La GRANDE BELLEZZA , il film in onda su Iris oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Toni Servillo , Sabrina Ferilli e Carlo Verdone, alla regia Paolo Sorrentino. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:33:00 GMT)

Il Ventennio - che bellezza! La Grande arte italiana al tempo del fascismo : Nella Domenica in edicola il 18 febbraio la grande mostra sul Futurismo alla Fondazione Prada di Milano: arte, vita e politica in Italia tra il 1918 e il 1943. E ancora: il filosofo Emanuele Severino parla del suo ultimo libro, «Dispute su la verità e la morte», e in anteprima alcuni versi già tradotti dell’Odissea di Nikos Kazantzakis, il poeta greco che ha continuato la storia di Ulisse...