bumbimediapress

: La docente Rita Caccamo ospite a Il Caffè di Rai Uno - simonettabumbi : La docente Rita Caccamo ospite a Il Caffè di Rai Uno - bumbiMediaPress : La docente Rita Caccamo ospite a Il Caffè di Rai Uno - bumbiMediaPress : La docente Rita Caccamo ospite a Il Caffe’ di Raiuno - -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ospitata in RAI lo scorso 17 febbraio, a Ildi Rai Uno, per la, professore di Sociologia alla Sapienza Università di Roma. Ha pubblicato circa trenta volumi nei suoi campi di studio e di ricerca. Ad essere accolto con grande interesse in video è stato il suo ultimo saggio edito da Edizioni Nuova Cultura : “Strettamente personale. Singles …