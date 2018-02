La crociera del futuro | in viaggio sulla nuova Msc Seaside

Milano - università Statale : un teatro delle idee nell'antica crociera. Stop delle Belle arti al progetto De Lucchi : La Sala Crociera dell'università Statale progettata dal Filarete, che dalla metà del '400 fino alla seconda guerra mondiale ha ospitato i letti dell'ospedale e negli ultimi 20 anni ha accolto la ...

Dalle navi da crociera al decalogo di Peppa Pig : la battaglia delle aziende contro lo spreco alimentare : ROMA - Nella giornata nazionale contro gli sprechi alimentari, i big del settore - da Federdistribuzione a Federalimentare - confermano il loro impegno nella lotta allo spreco di cibo lanciando una ...

La nave da crociera più grande del mondo? Porta 6.870 passeggeri e 2.100 membri dell'equipaggio! : Ovviamente non mancano una grande palestra iper attrezzata, una zona relax e la Vitality Spa, la Spa più grande del mondo mai costruita su una nave. Tra le cabine meritano la segnalazione le ...

In crociera immersi nella natura del Nord Europa tra i fiordi norvegesi : Una caratteristica di Copenhagen, che la rende unica al mondo, è che fu la prima, nel 1962, a creare una zona pedonale chiusa alle automobili, così da mantenerla pulita da smog e tranquilla da rumori.

Il video della più grande nave da crociera mai costruita in Italia : Oltre 2mila cabine e un totale di 5.179 passeggeri per una lunghezza di 320 metri e un peso di 154mila tonnellate (per un valore di 700 milioni di euro): ecco le misure di Msc Seaside, la nuova ammiraglia della compagnia nonché la più grande nave da crociera progettata e realizzata finora in Italia. costruita da Fincantieri e salpata per il viaggio inaugurale dal porto di Trieste, ha raggiunto da pochi giorni Miami, sede del suo “battesimo” ...

crociera - è partita da Venezia la Costa Luminosa : farà il giro del mondo - 106 giorni per 41 destinazioni [VIDEO - PREZZI e DETTAGLI] : E’ salpata! Con l’inizio del 2018, la Costa Luminosa ha levato l’ancora. Si tratta della Crociera forse più ambita: fa il giro del mondo, in 106 giorni di navigazione per 41 destinazioni da visitare. Dalle Antille alla Colombia, passando per Costa Rica, Guatemala, Messico e California. Dopo aver attraversato l’Oceano Pacifico, il viaggio proseguirà alla volta di Hawaii, Polinesia, isole Figi, Australia e Indonesia, per ...

crociera - incomincia giro del globo entusiasmante. Ma in ulteriori ecco l'accaduto : Partenza ed arrivo della Costa Lumininosa previsti da Venezia. L'itinerario del giro del mondo in 106 giorni prevede destinazioni come Antille, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico e California.

"È stato il momento più spaventoso della mia vita". "Non eravamo sicuri di farcela". La crociera del terrore e il maltempo : "È stato il momento più spaventoso della mia vita". La crociera di lusso della Norwegian Breakaway si è trasformata in un incubo per migliaia di persone. E i commenti alla CBS la dicono lunga. La nave è salpata dalle Bahamas proprio durante la tempesta che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti."L'acqua cominciava a filtrare attraverso i soffitti e ad allagare il ponte - hanno raccontato - un'ondata di panico ...

Navi da crociera - l'anno delle debuttanti : Il 2018 sarà quindi molto intenso con tanti eventi, soprattutto per il Mediterraneo, che vedrà Navigare nelle sue acque la nave più grande del mondo e la nuova ammiraglia di casa Carnival. Infine il ...

Il giro del mondo in crociera parte da Venezia : Il via da Venezia il giorno di Epifania con Costa Luminosa, il rientro previsto il 22 aprile sempre a Venezia.Sono circa 2.000 gli ospiti che hanno prenotato una cabina sul giro del mondo 2018. ...