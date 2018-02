La Cei non si immischia ma i vescovi calabresi lanciano appelli per fermare il voto di

Elezioni - Cei : 'Alla gente non servono promesse' : "La povera gente ha bisogno di essere ascoltata, c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di risolvere i problemi della gente e non fare promesse che si sa bene, nel momento che vengono pronunciate, non ...

Cei - Bassetti attacca : «Credevamo sepolti ?i discorsi sulla razza». E sul voto : «Immorali le promesse non mantenibili» : La campagna elettorale, con i suoi eccessi, le sue promesse e le sue lacerazioni, entra nel 'parlamentinò dei vescovi italiani. «Ricostruire, ricucire, pacificare»: queste i...

Elezioni - Cei : 'Chiesa non è un partito - non fa accordi' : "La Chiesa non è un partito e non stringe accordi con alcun soggetto politico". Lo ha detto a chiare lettere il presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti. "Come ha detto Papa Francesco 'dialogare non è ...

Notte dei liCei - al "Costa" c'è il pienone : ... preparate e presentate dagli studenti, di arte ("Eroine ed eroismi" e "Arte e cibo"), di letteratura classica (sull'Eneide, sulla visione del maschile e del femminile nel mondo antico o sulla ...

NOTTE DEI LICei CLASSICI - 'Da Dante alle Neuroscienze passando per la Reggia' - domani sera l'incontro al Giannone di Caserta : ... ambientato nel parco vanvitelliano, "voleranno" tra la cosmogonia del Paradiso , le meraviglie della Reggia e i segreti dei neuroni e delle sinapsi "mattoni" della "conoscenza", che diventa "scienza"...

"Il Teatro dei ragazzi" al Trianon Viviani : il teatro di Forcella firma la convenzione della Città metropolitana con i liCei musicali e ... : La convenzione sottoscritta consentirà anche la partecipazione gratuita di 2.500 anziani e portatori di handicap agli spettacoli del cartellone del Trianon Viviani. Promosso dal sindaco Luigi de ...

"Mattarella non firmi la legge sul Biotestamento". La Cei e i medici cattolici si appellano al presidente della Repubblica : Un appello dal mondo cattolico al presidente Mattarella perchè rinvii alle Camere la legge sul testamento biologico per "incostituzionalità". E' il senso della lettera inviata oggi al Quirinale da Mauro Ronco, presidente del Centro studi Livatino, Massimo Gandolfini, presidente del Comitato Difendiamo i nostri Figli, Mons. Massimo Angelelli, Responsabile Ufficio Pastorale Sanitaria della CEI, Padre Virginio Bebber, presidente ...

Il Biotestamento è legge. Contraria la Cei : 'Non tutela chi soffre' : Il Senato l'ha votato con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. I nodi centrali: no all'accanimento terapeutico, il consenso libero e informato del paziente e le disposizioni anticipate di trattamento -

Biotestamento - Cei boccia la legge : "Nostri ospedali non sospenderanno l'alimentazione" : Roma, 14 dicembre 2017 - Sul Biotestamento i vescovi assicurano battaglia. Comunque, anche adesso che la legge è andata in porto, i medici cattolici si dividono (a favore quelli milanesi) e la Santa ...