today

: La cagnolina cade sui binari: metro bloccata per salvarla - Today_it : La cagnolina cade sui binari: metro bloccata per salvarla -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Una tranquilla giornata per le vie di New York poteva tramutarsi in tragedia per laDakota. Mentre si trovava al parco di Brooklyn insieme alla sua padroncina, Caroline Grace...