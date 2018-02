Kiwi White | il frutto che si sbuccia come la banana e contiene elevate quantità di

meteoweb.eu

: White: il kiwi che si sbuccia come una banana e' anche il piu' ricco di vitamina C - FreshPlaza_it : White: il kiwi che si sbuccia come una banana e' anche il piu' ricco di vitamina C - DavideBalbi_ : Non so voi, ma a noi piacciono i semi antichi. Dove andremmo a finire ? -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) L’actinidia denominataè una nuova cultivar di, che ha fatto successo per la sua elevata pezzatura, per il suo buon sapore e soprattutto per la semplicità con cui si riescere. Unparticolare, con un livello di acido L-ascorbico (AsA) più alto rispetto al classico. L’acido L-ascorbico, comunemente notovitamina C, ha incuriosito anche i ricercatori della Zhejiang Gongshang University di Hangzhou (Cina) che hanno osservato un accumulo ed un mantenimento di questa vitamina nella cultivardurante la fase post-raccolta. Inoltre, l’attività di numerosi enzimi sono risultati importanti per la regolazione della biosintesi di acido L-ascorbico e del riciclo di AsA neldurante la conservazione post-raccolta. Questi geni potrebbero essere suggeriticandidati potenzialmente validi per l’allevamento e la selezione di ...