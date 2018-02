Jonathan ‘aggredito’ da Giucas Casella all’Isola dei Famosi

lanostratv

(Di lunedì 19 febbraio 2018) L’Isola dei: lite traKashanian eE’ appena finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei. E in questa occasione ci sono state due tremende liti, che hanno lasciato i numerosi spettatori da casa davvero di stucco. Cosa è successo stavolta? In praticaKashanian è stato attaccato duramente da. Il motivo? Quest’ultimo l’ha criticato perchè troppo lento a svolgere un compito. Per questo il noto mago televisivo è andato su tutte le furie, arrivando anche ad “aggredirlo” verbalmente in malo modo. Un comportamento che non è piaciuto affatto al naufrago di origini iraniane, il quale non gliel’ha certo mandate a dire, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Sei stato un po’ aggressivo…Io sono gentile…Ti stavo facendo una cortesia…Si ...