Isola dei Famosi | Francesco Monte torna da Paola? ' Lo penso sempre'

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini “ape regina” - Francesco Monte prepara ritorno choc? : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini “ape regina”, Francesco Monte prepara ritorno choc? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul reality show ambientato in Honduras(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 05:00:00 GMT)

NADIA RINALDI VS EVA HENGER/ Il pubblico vorrebbe lo scontro direttamente a L'Isola dei Famosi (Domenica Live) : NADIA RINALDI contro Eva HENGER: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:36:00 GMT)

Anticipazioni Isola dei Famosi quinta puntata : un abbandono e un nuovo ritorno? : All'Isola dei Famosi c'è sicuramente il virus dell'abbandono quest'anno. Dopo la fashion blogger Chiara Nasti, uscita per tornare dal suo Ugo, Francesco Monte, che è tornato in Italia per difendersi dalle accuse di Eva Henger e la scorsa puntata Craig per un'infortunio, sembra essere arrivato il momento del quarto ritiro. Isola dei Famosi, un altro concorrente abbandona il reality? Amaurys Perez, ex pallanuotista, sembra sul punto di crollare e ...

Isola dei famosi - dalla D'Urso scoppia la rissa Henger-Rinaldi : 'Droga all'Isola? Non stavo dietro al ca*** di...' : Epico faccia a faccia a Domenica live tra due ex naufraghe dell'Isola dei famosi, Eva Henger e Nadia Rinaldi, entrambe tirate in ballo, in vario modo, per lo scandalo su Francesco Monte, sospettato di ...

Isola dei Famosi : 4° ritiro - un gradito ritorno : All'Isola dei Famosi c'è sicuramente il virus dell'abbandono quest'anno. Dopo la fashion blogger Chiara Nasti, uscita per tornare dal suo Ugo, Francesco Monte, che è tornato in Italia per difendersi dalle accuse di Eva Henger e la scorsa puntata Craig per un'infortunio, sembra essere arrivato il momento del quarto ritiro. Isola dei Famosi, un altro concorrente abbandona il reality? Amaurys Perez, ex pallanuotista, sembra sul punto di crollare e ...

“Fate schifo!”. Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi contro i naufraghi. Parole di fuoco davanti alle telecamere di Silvia Toffanin. Nel mirino dell’attrice loro quattro : Se la situazione in Honduras è calda, in Italia è a dir poco rovente. Non bastava la lite tra Francesco Monte e Eva Henger ad agitare gli animi, adesso a puntare il dito è Nadia Rinaldi, l’attrice che, proprio con Monte fu protagonista di un’animata discussione. Durante la sua intervista a Verissimo ha parlato della sua esperienza nel reality e di fatto ha puntato il dito contro un gruppetto di naufraghi facendo accuse precise: ...

Isola dei FAMOSI 2018 - CHI SARÀ ELIMINATO?/ Nuovi concorrenti e forse un ritorno shock : ecco di chi si tratta : ISOLA dei FAMOSI 2018, chi SARÀ il prossimo eliminato e i Nuovi concorrenti in arrivo in Honduras? Amaurys Perez verso l'abbandono, ecco perchè(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:08:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Chi sarà eliminato? Amaurys Perez verso l'addio - nuovi concorrenti in arrivo : Isola dei Famosi 2018, chi sarà il prossimo eliminato e i nuovi concorrenti in arrivo in Honduras? Amaurys Perez verso l'abbandono, ecco perchè(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Rogo sull'Isola dei Famosi : va a fuoco la capanna : Momenti di tensione all 'Isola dei Famosi . La capanna dei concorrenti del gruppo dei peor è andata letteralmente a fuoco. La capanna è stata distrutta dalle fiamme. La capanna di fatto era stata ...

NADIA RINALDI/ “All'Isola dei Famosi contro di me un'associazione a delinquere” (Verissimo) : NADIA RINALDI, ospite questo pomeriggio nel consueto appuntamento settimanale con Verissimo, ha scagionato Francesco Monte dalle accuse di uso di marijuana. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 23:08:00 GMT)

“È stato davvero male”. La rivelazione choc di Nadia Rinaldi su Francesco Monte : la notte tormentata dell’ex di Cecilia Rodriguez nel racconto dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi : La nuova puntata di Verissimo, dopo Ficarra e Picone e Rocio Morales, continua con una lunga intervista a Nadia Rinaldi. L’attrice reduce dall’esperienza al talent di Canale 5, l’Isola dei famosi ha avuto modo di dire la sua sullo scandalo che ha colpito Francesco Monte dopo le parole della naufraga Eva Henger. Tuttavia Nadia Rinaldi, nel corso della sua ospitata ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia, e in ...

“È stato davvero male”. La rivelazione choc di Nadia Rinaldi su Francesco Monte : la notte tormentata dell’ex di Cecilia Rodriguez nel racconto dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi : La nuova puntata di Verissimo, dopo Ficarra e Picone e Rocio Morales, continua con una lunga intervista a Nadia Rinaldi. L’attrice reduce dall’esperienza al talent di Canale 5, l’Isola dei famosi ha avuto modo di dire la sua sullo scandalo che ha colpito Francesco Monte dopo le parole della naufraga Eva Henger. Tuttavia Nadia Rinaldi, nel corso della sua ospitata ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia, e in ...

Nadia Rinaldi a Verissimo : "All'Isola associazione a delinquere dei 4 dell'Orsa Maggiore" : Nadia Rinaldi, eliminata dall'Isola dei Famosi, torna e si toglie qualche sassolino dalla scarpa, dopo la sua burrascosa permanenza in Honduras, durante la quale nel gruppo non ha riscosso grande...

Francesco Monte/ Nadia Rinaldi : "Ha sognato la madre morta - eravamo preoccupati..." (Isola dei Famosi) : Ancora accuse per Francesco Monte. Dopo il canna-gate, Eva Henger mette in dubbio anche il flirt con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi: "Vero come il mio amore per Giucas Casella"(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:28:00 GMT)