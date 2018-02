Isola dei Famosi 2018 | Francesco Monte ritorna? Giucas VS Jonathan | il motivo del

Isola dei famosi - il clamoroso fuorionda di Nadia Rinaldi : 'Io non posso dire...' : Ospite a Domenica Live , Nadia Rinaldi ha fornito la sua versione sul caso della cannabis all' Isola dei famosi . L'attrice romana ha avuto modo di confrontarsi anche con Eva Henger, negando di aver ...

“Nude - esagerate!”. All’Isola dei Famosi le naufraghe si lasciano andare. Sarà il caldo - la vita di stenti o i sacrifici - fatto sta che le concorrenti si sono fatte vedere così : telespettatori in visibilio : I giorni passano all’Isola dei Famosi e i naufraghi si sentono sempre più a loro agio. Ormai il reality è entrato nel vivo e la vita di stenti, sacrifici e fame sembra ormai essere diventata la quotidianità: a quanto pare si riesce proprio ad abituarsi a tutto. Non per tutti, ovvio. Abbiamo visto che la fashion blogger Chiara Nasti e l’ex tronista hanno preferito ritirarsi, per motivi differenti come sappiamo, ma comunque in ...

Paola Di Benedetto vicina a Marco Ferri all’Isola dei Famosi - parla l’ex fidanzato : “Ha salutato Francesco Monte freddamente” : Isola dei Famosi, Madre Natura ha già dimenticato Francesco Monte: parla l’ex fidanzato Matteo Gentili a Pomeriggio 5 Francesco Monte e Paola Di Benedetto: una storia già finita prima ancora di cominciare? A quanto pare sì e a sottolinearlo è stato l’ex fidanzato di Madre Natura, il calciatore Matteo Gentili. Lo sportivo è stato ospite […] L'articolo Paola Di Benedetto vicina a Marco Ferri all’Isola dei Famosi, parla ...

Isola dei Famosi : anticipazioni 5^ puntata : 3 ingressi e il ritorno di Monte? : L'Isola dei Famosi, anticipazioni: quinta puntata ricca di colpi di scena per cercare di rimediare al flop di ascolti fatto registrare negli ultimi giorni. Il pubblico del reality show si è in parte, almeno per il momento, allontanato dalle vicende dell'Honduras per alcuni motivi. C'è chi ha smesso di seguire l'Isola dei Famosi 2018 per via dell'abbandono di Francesco Monte, c'è chi ha trovato il tentativo di Mediaset di insabbiare il ...

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni quinta puntata del 20 febbraio : Le anticipazioni sulla quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2018: cosa farà Giucas Casella L’Isola dei Famosi 2018 passa dal ‘canna-gate’ all’ipnosi. Secondo le anticipazioni della quinta puntata, martedì 20 febbraio i telespettatori di Canale5 potranno assistere ad un vero e proprio esperimento di ipnosi. Come, infatti, si legge in un recente comunicato diffuso da Mediaset, questa settimana la produzione del ...

Jonathan ‘aggredito’ da Giucas Casella all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: lite tra Jonathan Kashanian e Giucas Casella E’ appena finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ci sono state due tremende liti, che hanno lasciato i numerosi spettatori da casa davvero di stucco. Cosa è successo stavolta? In pratica Jonathan Kashanian è stato attaccato duramente da Giucas Casella. Il motivo? Quest’ultimo l’ha criticato perchè troppo lento ...

Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi su Rosa Perrotta : "Dopo il clistere - l'ha fatta in mare" : L'ultima puntata di Domenica Live è stata piuttosto ricca di colpi di scena per quanto riguarda la parte dedicata all 'Isola dei Famosi . Dopo aver smentito categoricamente il racconto di Eva Henger ...

Isola dei famosi - il dramma di Amaurys Perez : 'Questa situazione mi sta distruggendo'. Marcuzzi - fuori un altro : E quattro: questa edizione dell' Isola dei famosi potrebbe passare alla storia come la più sfortunata di sempre. Un addio per scandalo-droga , Francesco Monte , , uno per mal d'amore , Chiara Nasti , ,...

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

Valerio Scanu a Ballando con le Stelle? La nuova avventura con Milly Carlucci dopo L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show : Valerio Scanu a Ballando con le Stelle? Il cantante sardo potrebbe essere tra i volti del nuovo cast che prenderà parte alla pista da ballo più famosa d'Italia. Fervono i preparativi per la nuova edizione del varietà del sabato sera di Rai 1, capitanato come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Un'occasione, quella di Valerio Scanu a Ballando con le Stelle, che potrebbe essere la definita consacrazione e riaffermazione del ...

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez vuole tornare dalla sua famiglia : La nostalgia della famiglia sta mettendo a dura prova Amaurys Pérez, tanto è che il naufrago dell 'Isola dei Famosi si dice pronto a tornare in Italia. Il campione di pallanuoto, infatti, è in ...

“Tu…”. Isola dei Famosi - volano gli stracci tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini. E dalle parole poco c’è mancato per passare alle mani. Tra le due ‘prime donne’ è guerra aperta : Mentre Marco Ferri decide di dividere al ricompensa con gli abitanti dell’Isola dei Peggiori ecco che scoppia una nuova grana in attesa di sapere chi tra il Amaurys, Filippo e Franco lascerà l’Honduras questa con Filippo che sembra già con un piede e mezzo sull’aereo per l’Italia. A scatenare la bagarre sono state le due prime donne dell’Isola, l’ex tronista Rosa Perrotta e Alessia Mancini. “Mi levi l’aria, non sono un tuo soldatino” ha ...