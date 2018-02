Iran | tre agenti uccisi in scontri con setta sufi

Iran - tre agenti rimasti uccisi durante una manifestazione a Teheran - : Gli scontri sono scoppiati durante una protesta non autorizzata dei Dervisci Gonabadi: chiedevano la scarcerazione di alcuni loro compagni. Secondo la polizia, alcuni manifestanti avrebbero cercato di ...

Iran : aereo precipita - oltre 60 a bordo : 9.02 Un aereo di linea Iraniano si è schiantato questa mattina nel sud-ovest dell'Iran,con oltre 60 passeggeri a bordo, secondo quanto riferito da diversi media Iraniani. L'aereo che viaggiava da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, "si è schiantato nella zona di Samirom", (circa 480 km a sud di Teheran) "e tutti i servizi di emergenza sono in allerta".Scattato l'allarme,un elicottero ha cercato di raggiungere la zona dello ...

GIrano un video mentre uccidono a martellate un cagnolino di 11 settimane : Per Sparky il mondo social ha gridato la sua indignazione creando addirittura l'hashtag #JusticeForSparky per fare giustizia al povero cucciolo e per collaborare con le forze dell'ordine nella ...

Infortuni Icardi - MIranda e Perisic : il medico dell’Inter svela le condizioni dei tre e spaventa Spalletti : Il medico dell’Inter, Piero Volpi, ha parlato oggi ai microfoni di Premium Sport della situazione degli infortunati in casa nerazzurra. “Icardi e Perisic hanno fatto un allenamento differenziato, stanno meglio e ogni valutazione è rimandata a domani, giornata decisiva perché pre-partita. Se giocheranno a Genova? E’ difficile, ma sono contento perché stanno meglio. Quelli di Icardi e Perisic sono due problemi diversi, ma entrambi si stanno ...

Inter-Bologna - svirgolata di MIranda e Palacio non perdona : il ‘trenza’ non esulta [VIDEO] : Inter e Bologna sono in campo per la 24^ giornata di Serie A, i nerazzurri andranno a caccia di una vittoria che manca ormai da 8 parite. La partenza della squadra di Spalletti è stata ottima con Eder che ha sbloccato subito il match dopo un’azione confezionata da Karamoh e Brozovic. Il Bologna però è riuscito a pareggiare con il grande ex Rodrigo Palacio: svirgolata clamorosa di Miranda e l’argentino non ha perdonato. Il ...

Iran - storica bufera di neve dopo la siccità : Teheran sommersa da oltre mezzo metro di coltre bianca [GALLERY] : 1/37 LaPresse/AFP ...

Elezioni - Gnocchi mostra i manifesti elettorali “più sinceri”. E Renzi dedica una canzone : “Mi tIrano le pietre…” : Nella copertina satirica di DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, Gene Gnocchi ha mostrato i manifesti elettorali di questa campagna, ormai nel vivo. E poi ha dedicato una canzone a Renzi, con tanto di Karaoke L'articolo Elezioni, Gnocchi mostra i manifesti elettorali “più sinceri”. E Renzi dedica una canzone: “Mi tirano le pietre…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giappone - improvvisa eruzione del Monte ShIrane : investiti da pietre e valanghe - un morto e 10 feriti [VIDEO] : Almeno 10 persone sono rimaste ferite in Giappone a causa dell’improvvisa eruzione del vulcano Monte Shirane: cinque persone sono rimaste gravemente ferite perché colpite dalle pietre lanciate dal vulcano in eruzione, mentre sei militari impegnati in una missione di addestramento sugli sci sono stati travolti da una valanga che sarebbe stata una conseguenza della stessa eruzione. Tra questi una persona ha perso la vita, secondo quanto ...

Diretta/ Casertana Andria (risultato live 1-2) streaming video e tv : gIrandola di sostituzioni e ammonizioni : Diretta Casertana-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:58:00 GMT)

DIRETTA/ Lazio Chievo (risultato finale 5-1) streaming video e tv : i biancocelesti gIrano anche senza Immobile : DIRETTA Lazio Chievo info streaming video e tv: eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all’Olimpico (Serie A, 21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:54:00 GMT)

Cosa mangeremo nel 2018? I food trend vIrano verso la salute : Da un anno all’altro – nel modo di mangiare e di bere – cambiano alcuni elementi ma la sostanza, da un decennio circa, non muta: la tendenza salutista, declinata in misura e tecnica diversa, continua a dominare sulle tavole e nelle case del mondo occidentale. Sarà anche così nel 2018, come hanno indicato i trendsetter americani che regolarmente anticipano quanto succederà. Non sono il verbo, ma dovendo lavorare su un mercato di ...

'Isola dei Famosi' - il pubblico di Barbara D'Urso sceglie tre aspIranti concorrenti : Il nuovo format, durato soltanto pochi giorni e con volti non noti del mondo dello spettacolo ma famosi nel web, ha appassionato il pubblico che ha potuto seguirli quotidianamente sul web attraverso ...

Terremoto - violenta scossa in Perù : allarme tsunami nel Pacifico. La terra trema anche in Grecia - Afghanistan - Iran - Giappone - Messico e Oceania : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa del Perù alle 10:18 italiane di stamattina (le 04:18 della notte locali): il Pacific tsunami Warning Centre ha lanciato l’allarme maremoto con onde che potrebbero interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall’epicentro, mentre dall’entroterra non sono ancora pervenute notizie e i soccorritori sono operativi per raggiungere le zone ...