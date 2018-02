Inter | Icardi compie 25 anni e tranquillizza i tifosi | Ginocchio ok

Inter - Icardi compie 25 anni. Wanda e il popolo nerazzurro festeggiano il loro capitano : Sicuramente per Mauro Icardi non si tratta del periodo più fortunato in nerazzurro. Il capitano dell'Inter non gioca infatti una partita ufficiale dal 28 gennaio contro la Spal. L'ultimo tentativo per ...

L'Inter fa gli auguri a Icardi : ''Oltre cento presenze e quasi cento gol'': L'Inter, sul proprio sito, fa gli auguri al capitano Mauro Icardi che oggi compie 25 anni, in un momento di grande crisi per la squadra nerazzurra, quarta ...

Inter : auguri a Icardi - verso recupero : MILANO, 19 FEB - ''Oltre cento presenze e quasi cento gol'': l'Inter, sul proprio sito, fa gli auguri al capitano Mauro Icardi che oggi compie 25 anni, in un momento di grande crisi per la squadra ...

Icardi compie 25 anni : l'Inter ha bisogno del capitano per uscire dalla crisi : Mauro Icardi oggi compie 25 anni. Il capitano dell'Inter è ancora fermo ai box per via di un infortunio che non gli sta permettendo di essere d'aiuto alla sua squadra. Luciano Spalletti è preoccupato perché senza il suo bomber principe i nerazzurri stanno annaspando e stanno perdendo punti preziosi per la lotta alla Champions League. L'Inter sabato sera è capitolata contro il Genoa di Ballardini con Eder-Candreva e Karamoh quasi ...

Inter news - Icardi via senza la Champions? : La qualificazione in Champions League potrebbe pesare sulle decisioni di Icardi. Intanto Mentana attacca la proprietà: "Suning ha abbandonato l'Inter"

Inter - il futuro di Icardi è un rebus : addio a fine stagione ? : ... Video e Gol, Pagelle Genoa-Inter: Pandev strepitoso, deludente il tridente nerazzurro Genoa-Inter diretta TV e live streaming gratis, Serie A oggi 17 febbraio

Futuro Icardi - a breve l’incontro con Wanda Nara : le intenzioni dell’Inter - tutti i dettagli : Futuro Icardi – L’Inter non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Nell’anticipo del 25^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno rimediato un pesante ko contro il Genoa che rischia di far scivolare la squadra di Spalletti al 5° posto, ovvero fuori dalla zona Champions League. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro tra la dirigenza meneghina e Wanda Nara per parlare del ...

Inter - c'è la regia di Raiola sul futuro di Icardi : Secondo Rai Sport , Mino Raiola sta davvero lavorando dietro le quinte per diventare nuovo agente di Mauro Icardi . A quel punto, possibile l'addio dell'argentino all'Inter che diventerebbe praticamente certo in ...

Inter - Ausilio su Icardi : 'Ci sono le basi per rinnovare. Spalletti? Rimarca i meriti della squadra' : Tra campo e mercato. L'Inter punta alla Champions League e intanto prepara la squadra del futuro. Obiettivo dei nerazzurri sarà quello di riuscire a mantenere anche dopo la prossima estate Mauro ...

Inter - Ausilio : "Icardi? Continueremo insieme" : Nel pre partita di Genoa-Inter ha parlato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Uno dei temi trattati non poteva che essere il capitano dell'Inter Mauro Icardi, assente dal match contro la ...

Inter - Ausilio prima della gara contro il Genoa : il doppio annuncio su Icardi : Genoa ed Inter si stanno affrontando in un match molto importante per il campionato di Serie A, prima del match ai microfoni di Premium Sport Ausilio ha dato importanti indicazioni: “Di mercato non parlo, il patentino da allenatore non ce l’ho. Al di là degli scherzi e dei sorrisi che ci devono essere l’allenatore abbia voluto dire di finirla di parlare di mercato e di dare i giusti meriti a una squadra che fin qui ha fatto quello che le ...

Probabili formazioni/ Genoa Inter : Icardi e Perisic ko - come rimedia Spalletti? Quote e ultime notizie live : Probabili formazioni Genoa Inter: Quote e le ultime notizie live. Spalletti potrebbe puntare ancora su Eder e Karamoh, con Icardi e Perisic ancora in dubbio. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:47:00 GMT)

Serie A Genoa-Inter - ultime dai campi e formazioni : Out Icardi e Perisic : Serie A Genoa-Inter, ultime dai campi e formazioni: Out Icardi e Perisic. Il successo tanto agognato è tornato contro il Bologna, e The post Serie A Genoa-Inter, ultime dai campi e formazioni: Out Icardi e Perisic appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Inter - dubbi sull'infortunio di Icardi : possibile ricaduta? : Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Nebuloni, giornalista di Sky Sport : 'Sorprende l'assenza di Mauro Icardi, probabilmente l'attaccante argentino ha subito una ricaduta in settimana oppure il ...