Inter | bufera dopo le dichiarazioni di De Boer | i tifosi | “ecco i nomi” FOTO

Bufera Inter - le rivelazioni di De Boer : “c’è un blocco di calciatori che fa fuori gli altri” : Bufera Inter. La squadra nerazzurra non riesce a ritrovare continuità di risultati ed i rumors dagli spogliatoi continuano a scuotere l’ambiente. L’ultimo in ordine di tempo a parlare di “stranezze” all’Interno dell’Inter è stato l’ex allenatore De Boer, Intervistato dagli olandesi di Ziggo Sport. “In Italia ho avuto un po’ più di complicazioni, non solo per quel che riguarda il linguaggio, ...

Federica Panicucci nella bufera dopo il fuori onda. Poi - in diretta - a Mattino 5… Dopo le parolacce e gli insulti Intercettati da Striscia in camerino - la conduttrice non ha scelta. Apre la puntata e - dal centro dello studio - ‘affronta’ il collega. Che reagisce così : Ha fatto, ovviamente, scalpore, il fuori onda di Federica Panicucci mandato in onda nell’ultima puntata di Striscia la notizia. Ha fatto scalpore perché la conduttrice di Mattino 5, che in tv vediamo sempre composta, perfetta, con i suoi tacchi a spillo e i suoi tubini dai colori sgargianti, ha davvero perso le staffe. Chiaramente Federica non immaginava che il suo sfogo sarebbe stato poi ascoltato da milioni di italiani, quindi si ...

Bufera Spalletti. Milan-Inter : attesa per Conte. La rassegna stampa : Scrive la Gazzetta dello Sport: "Con…Te partirò: scatta anche il festival degli allenatori. Conte, fiducia a tempo dal Chelsea: Milan, Inter e l'Italia in attesa. Il tecnico, che a Londra traballa, ...

Inter - Spalletti è un caso : bufera per le confidenze dell'allenatore : 'Spalletti è un caso'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter che ha attaccato in modo netto tramite confidenze ai tifosi: 'bufera per le confidenze ai tifosi, ma il tecnico ha parlato a ruota ...

"La 13enne abusata da Polanski voleva fare sesso con lui". Tarantino nella bufera per un'Intervista del 2003 : Il regista Quentin Tarantino potrebbe dover dare qualche spiegazione ulteriore oltre a giustificare l'episodio in cui Uma Thurman lo accusava di aver "attentato alla sua vita". un'intervista radiofonica del 2003 con Howard Stern in cui Tarantino minimizzava le molestie sessuali di Roman Polanski a una ragazzina di 13 anni è diventata virale, mettendo il regista premio Oscar sotto riflettori scomodi."voleva farlo", il creatore di "The ...

Maltempo Sardegna : bufera di vento a Nuoro - decine di Interventi : Forti raffiche di vento si sono abbattute su Nuoro e stanno creando danni e disagi: numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza cartelli pubblicitari e stradali divelti, alberi pericolanti, cornicioni e porzioni di intonaco caduti sull’asfalto. I pompieri sono al lavoro principalmente a Siniscola e Tortolì. L'articolo Maltempo Sardegna: bufera di vento a Nuoro, decine di interventi sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Sardegna : oltre 100 Interventi a Cagliari per la bufera di vento : Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale nel Cagliaritano per i danni, fortunatamente lievi, causati dal maestrale. Piu’ di 50 le chiamate arrivate nel corso della giornata al centralino dei pompieri per pali, cornicioni, pannelli solari e semafori pericolanti o caduti. Sessanta le telefonate solo in citta’ ricevute dal centralino della polizia municipale. I vigili sono anche ...

“Rimandiamo gli Interisti nelle fogne” - bufera prima di Juve-Inter : la risposta del direttore di JTV : bufera prima di Juve-Inter. Il direttore di Juventus Tv, Cluadio Zuliani, ha voluto scusarsi con tutti gli interisti che si sono sentiti offesi per le parole di Sandro Pellò, presidente di Comunicazione bianconera, che ha attaccato pesantemente l’Inter. Zuliani ha però sottolineato che quando la Juventus viene chiamata ladra nessuno si scusa. Ecco le sue parole: “Il video di Sandro Pellò spiega chiaramente le cose. Sandro è una persona di ...

